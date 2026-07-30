Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Jan Van den Bergh était devenu une véritable icône au Beerschot. Après un passage aux Pays-Bas, il a opté pour une expérience exotique, direction le Japon. Mais il pourrait désormais revenir en Europe.

Formé à Westerlo, Jan Van Den Bergh (31 ans) est ensuite passé dans divers clubs sans réellement percer (OHL, La Gantoise) avant de finalement s'épanouir au Beerschot.

De 2020 à 2023, le défenseur central va devenir une véritable icône du Kiel, disputant 186 matchs et inscrivant 15 buts, dont un but face à La Gantoise rentré dans la légende de la Jupiler Pro League, autant pour sa beauté que pour la célébration qui s'est ensuivie.

🚀 | "Dat hij zo zou binnen gaan, had ik niet verwacht!" Jan Van den Bergh van @kbeerschotva kijkt met plezier terug op z'n prijs voor '@bwin Goal of the Year' in de #JPL! 🐀🟣 pic.twitter.com/LzTWjrN8vQ — DAZN België (@DAZN_BENL) May 28, 2021

En 2023, Van Den Bergh quitte le Beerschot pour le NAC Breda, où il va également être très apprécié du public. En deux saisons, dont une en D2 et une en Eredivisie, il disputera 73 matchs, inscrivant 8 buts et délivrant 8 passes décisives - toujours en tant que défenseur central.

Jan Van Den Bergh fait son retour aux Pays-Bas

Puis, en 2025, Jan Van Den Bergh opte pour un défi étonnant et s'en va au Japon : il signe en faveur du Jubilo Iwata, en D2 japonaise. Mais un an plus tard, l'ancien du Beerschot devrait déjà s'en aller. Selon Voetbal International, Van Den Bergh devrait en effet... faire son retour au NAC Breda.





Un accord aurait été trouvé entre les deux parties pour un contrat courant jusqu'en 2027. Le NAC évoluera en Keuken Kampioen Divisie (D2) lors de la saison 2026-2027.