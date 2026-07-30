Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie
Photo: © photonews
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Entraîneur d'Amedspor depuis début juin, Besnik Hasi puise en Belgique pour effectuer son mercato estival et aurait jeté son dévolu sur Yira Sor, l'ailier nigérian du Racing Genk. Michy Batshuayi ferait également partie des plans du promu turc.

Besnik Hasi exploite pleinement son réseau belge dans son nouveau club d'Amedspor, promu en première division turque. L'ancien entraîneur de Malines et d'Anderlecht n'est arrivé que début juin, mais sa politique de transferts relève déjà une constante : toutes ses recrues ou presque ont joué dans le championnat de Belgique.

La dernière en date, Emmanuel Gift Orban, l'ancien attaquant sensation de La Gantoise qui n'a pas connu la progression espérée et qui est prêté pendant un an par le TSG Hoffenheim pour relancer sa carrière. Avant lui, David Bates est également arrivé à Amedspor en provenance du Standard.

Cela ne devrait pas s'arrêter là pour Amedspor qui, selon les informations du média local Haberler.com, aurait entamé des discussions avec un certain Michy Batshuayi, qui connaît déjà bien le championnat de Turquie et qui ne devrait pas gagner en temps de jeu du côté de Francfort cette saison et garderait aussi un oeil sur Anouar Ait El-Hadj, de l'Union.

Besnik Hasi veut signer Michy Batshuayi et Yira Sor

Mais selon Het Laatste Nieuws, Besnik Hasi et Amedspor viseraient aussi un autre joueur offensif bien connu en Belgique : Yira Sor, l'ailier du Racing Genk qui n'a jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui dans le Limbourg.


Arrivé en provenance du Slavia Prague en janvier 2023 contre 6,5 millions d'euros, le Nigérian n'a jamais vraiment semblé valoir sa valeur à la Cegeka Arena, lui qui n'est jamais devenu un titulaire indiscutable à cause de prestations irrégulières. À un an de la fin de son contrat, une offre convaincante d'Amedspor, qui n'est pas encore arrivée, serait donc également vue d'un bon œil par Genk, plutôt vendeur dans ce dossier.

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