C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp
Photo: © photonews
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Il ne manquait que l'officialisation : laissé libre par l'Antwerp au terme de son contrat, Vincent Janssen a désormais été présenté dans son nouveau club. Il rejoint la MLS et les Portland Timbers, qui ont annoncé la nouvelle.

Vincent Janssen (32 ans) aura quatre saisons durant été l'un des meilleurs attaquants de Jupiler Pro League. Un attaquant qui ne se limitait pas à son rôle de buteur et a même parfois été aligné dans l'entrejeu par ses entraîneurs successifs, mais qui restait mortel devant le but. Il a quitté l'Antwerp sur une dernière saison réussie, et on attendait désormais de voir où le Néerlandais rebondirait.

Bien vite, une destination se dessinait : la MLS. Janssen, qui a déjà traversé l'Atlantique pour évoluer au CF Monterrey à l'époque, va cette fois rejoindre les États-Unis : son arrivée chez les Portland Timbers, 10e de Conference Ouest de MLS, a été officialisée cette semaine.

Vincent Janssen rejoint les Portland Timbers 

Laissé libre par l'Antwerp au terme de son contrat, Janssen quitte donc la Belgique sur un bilan de 64 buts et 27 assists en 173 matchs. Il s'est engagé pour deux ans aux Portland Timbers, jusqu'au terme de la saison 2027-2028. Le Néerlandais sera à coup sûr l'une des stars d'un noyau qui n'en regorge pas vraiment.

Pour Vincent Janssen, cette signature en MLS était un rêve, l'ancien attaquant de l'Antwerp ayant déjà une maison aux USA - certes, au Texas, bien loin de l'Oregon où il évoluera. Janssen a épousé une Mexicaine, rencontrée durant son passage à Monterrey, et son avenir s'écrit donc de l'autre côté de l'Atlantique. 

L'Antwerp, de son côté, doit encore lancer son mercato : le Great Old n'a pour le moment pas attiré d'attaquant ayant, sur papier, les épaules pour remplacer son buteur et capitaine lors de la saison à venir...

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