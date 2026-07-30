L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

Avec le départ de Simon Mignolet à la retraite, Nordin Jackers espérait secrètement devenir le n°1 du Club de Bruges cette saison. Mais il a rapidement été détrompé : Yann Sommer est arrivé et sera naturellement titulaire. Jackers devrait donc s'en aller.

Nordin Jackers, qui a remplacé Simon Mignolet à de multiple reprises cette saison, l’a déjà indiqué en interne : s'il reste, c'est pour être le n°1 du Club de Bruges. Sans garanties, il veut s'en aller. Pour Jackers, cette décision n’a rien d’illogique. Le Limbourgeois de 28 ans espérait enfin obtenir sa chance cet été comme gardien numéro un du Club de Bruges.

Mais dès la fin de saison, le ciel s'est assombri pour la doublure de Mignolet. Bart Verhaeghe a été très clair : le Club de Bruges allait transférer un gardien de haut niveau pour remplacer son Soulier d'Or. Peu importe que Jackers ait souvent endossé le costume de titulaire, disputant 27 matchs la saison passée.

Le niveau de Jackers, un peu aléatoire, n'a pas convaincu Bruges qui a décidé de recruter du très lourd en la personne de Yann Sommer. Le Suisse n’a pas été recruté pour s’asseoir sur le banc au Jan Breydel. En interne, il est donc clair que Sommer débutera la saison comme numéro un.

Jackers veut enfin être le n°1

Bien que le Club de Bruges ait clairement indiqué à Jackers que le calendrier serait chargé cette saison et qu’il aurait assurément du temps de jeu, cela ne semble plus suffire. À son âge, il ne veut plus endosser le rôle de doublure.

Jackers a désormais 28 ans et sait que les prochaines années seront sans doute les plus importantes de sa carrière. Il souhaite donc trouver un club où il pourra être indiscutablement numéro un. Qui plus est, Leko a été très clair : il aime l'idée de peu faire tourner ses gardiens, et ne l'a fait que contraint et forcé ces dernières saisons.



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Le Club de Bruges devrait se montrer collaboratif dans le cadre d'un départ malgré le contrat de Nordin Jackers courant jusqu'en 2029. Mais s'il venait à partir, les Gazelles auront besoin d'un n°2 fiable. Dani Van den Heuvel a en effet quitté Bruges pour OHL et il ne resterait derrière Sommer qu’Argus Vanden Driessche (19 ans), promu depuis le Club NXT. Jackers pourrait donc devoir prendre son mal en patience cet été en attendant que Bruges trouve la perle rare.