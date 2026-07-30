Interview Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Présenté ce jeudi devant la presse, Dimitri Lavalée pourrait contribuer à ramener une culture de la gagne qui manque au Standard depuis de trop nombreuses années. Le défenseur central reste sur trois saisons réussies et couronnées de trophées en Autriche.

La culture de la gagne ne s'apprend pas. Elle s'acquiert au rythme des trophées et des distinctions remportés au cours d'une carrière. Dimitri Lavalée a commencé tôt en faisant partie du noyau du Standard vainqueur de la Coupe de Belgique en 2018, même s'il n'avait pas joué.

Moins imprégné qu'un titulaire par cette culture alors portée par certains vainqueurs de la même Coupe de Belgique deux ans plus tôt ou par la légende mexicaine Guillermo Ochoa, Dimitri Lavalée vient de baigner dedans lors de ses trois dernières saisons au Sturm Graz, avec deux titres de champion et une Coupe d'Autriche à son actif.

Avec Lavalée, Nielsen, Ayensa et El Hankouri, le Standard doit retrouver une culture de la gagne

Une culture que le vestiaire du Standard pourrait retrouver petit à petit avec la présence de joueurs comme Dimitri Lavalée, mais aussi Casper Nielsen, vainqueur d'une Pro League et d'une Coupe de Belgique avec Bruges ainsi que d'une Coupe du Danemark avec Esbjerg en 2013, Mohammed El Hankouri, champion des Pays-Bas et vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas avec Feyenoord, ou encore Dennis Ayensa, qui a remporté les trois principaux trophées domestiques avec l'Union. Salieu Drammeh a, lui, remporté la Coupe de Norvège en 2025.

"Je l'ai d'abord connue quand j'ai commencé ici dans une équipe qui se battait pour les titres et notamment pour gagner la Coupe", nous a rappelé Dimitri Lavalée ce jeudi lors de sa conférence de presse de présentation. "Ce sont des expériences qui marquent et des sentiments que l'on garde en nous."

"La culture de la gagne a été bien présente dans mon quotidien lors de mes trois dernières saisons en Autriche, où on était les favoris semaine après semaine et où tout le monde voulait nous battre. Nous étions un peu devenus l'ennemi numéro 1 avec le Red Bull Salzbourg, et c'est un apprentissage que l'on cultive et que l'on garde en nous. Quand on y goûte, on veut que ça continue, et je reviens au Standard avec cette envie de perpétuer cette culture", a poursuivi le défenseur central.

Lire aussi… "J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

Lavalee Dimitri
© photonews

Dimitri Lavalée a beaucoup évolué pendant ses trois saisons en Autriche

Une idéologie qui a grandement manqué au Standard ces dernières années et à laquelle pourrait donc contribuer Dimitri Lavalée, qui a progressé depuis son départ de la Belgique il y a trois ans. "Le Sturm Graz a apporté beaucoup à la personne que je suis. Je suis plus mature, plus stable, avec plus d'expérience, et j'intègre une aventure d'une manière différente."

"Même si le championnat belge est probablement un peu plus fort que le championnat autrichien, pouvoir se frotter à de grands joueurs lors des compétitions européennes et devoir dominer chaque match en championnat donne une autre approche. Avec Malines et Saint-Trond, je jouais souvent dans la peau de l'outsider et cela se sentait dans le style de jeu, qui était beaucoup plus offensif au Sturm Graz."

"Le Standard veut aussi pratiquer un football offensif, redevenir ce qu'il était avant et refaire de Sclessin une forteresse que toutes les équipes doivent craindre. Ces dernières années, on avait parfois l'impression que les équipes venaient gagner facilement au Standard, et cela ne peut plus être le cas", a conclu le Soumagnard de 29 ans. Cette culture, c'est l'une des raisons pour lesquelles Marc Wilmots voulait enrôler Dimitri Lavalée dès l'été dernier, puis dès la fin de saison dernière.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Sturm Graz
Dimitri Lavalée

Plus de news

"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard Interview

"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

15:30
Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

17:00
Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

16:30
Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

15:40
Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

15:00
Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

14:30
Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

13:00
2
Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

13:30
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

12:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

12:00
L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

11:40
🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

11:00
Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

10:30
1
L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

10:00
Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

09:30
Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

09:00
Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

08:30
Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

07:40
Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

08:00
Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

07:00
C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

07:20
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

06:30
2
Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

06:00
Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

18:33
Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

22:40
Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

23:00
Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

20:00
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
1
Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

21:30
La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

21:00
Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

20:40
Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

20:15
Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

19:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

20:05

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved