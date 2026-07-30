Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?

Présenté ce jeudi devant la presse, Dimitri Lavalée pourrait contribuer à ramener une culture de la gagne qui manque au Standard depuis de trop nombreuses années. Le défenseur central reste sur trois saisons réussies et couronnées de trophées en Autriche.

La culture de la gagne ne s'apprend pas. Elle s'acquiert au rythme des trophées et des distinctions remportés au cours d'une carrière. Dimitri Lavalée a commencé tôt en faisant partie du noyau du Standard vainqueur de la Coupe de Belgique en 2018, même s'il n'avait pas joué.

Moins imprégné qu'un titulaire par cette culture alors portée par certains vainqueurs de la même Coupe de Belgique deux ans plus tôt ou par la légende mexicaine Guillermo Ochoa, Dimitri Lavalée vient de baigner dedans lors de ses trois dernières saisons au Sturm Graz, avec deux titres de champion et une Coupe d'Autriche à son actif.

Avec Lavalée, Nielsen, Ayensa et El Hankouri, le Standard doit retrouver une culture de la gagne

Une culture que le vestiaire du Standard pourrait retrouver petit à petit avec la présence de joueurs comme Dimitri Lavalée, mais aussi Casper Nielsen, vainqueur d'une Pro League et d'une Coupe de Belgique avec Bruges ainsi que d'une Coupe du Danemark avec Esbjerg en 2013, Mohammed El Hankouri, champion des Pays-Bas et vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas avec Feyenoord, ou encore Dennis Ayensa, qui a remporté les trois principaux trophées domestiques avec l'Union. Salieu Drammeh a, lui, remporté la Coupe de Norvège en 2025.

"Je l'ai d'abord connue quand j'ai commencé ici dans une équipe qui se battait pour les titres et notamment pour gagner la Coupe", nous a rappelé Dimitri Lavalée ce jeudi lors de sa conférence de presse de présentation. "Ce sont des expériences qui marquent et des sentiments que l'on garde en nous."

"La culture de la gagne a été bien présente dans mon quotidien lors de mes trois dernières saisons en Autriche, où on était les favoris semaine après semaine et où tout le monde voulait nous battre. Nous étions un peu devenus l'ennemi numéro 1 avec le Red Bull Salzbourg, et c'est un apprentissage que l'on cultive et que l'on garde en nous. Quand on y goûte, on veut que ça continue, et je reviens au Standard avec cette envie de perpétuer cette culture", a poursuivi le défenseur central.



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Dimitri Lavalée a beaucoup évolué pendant ses trois saisons en Autriche

Une idéologie qui a grandement manqué au Standard ces dernières années et à laquelle pourrait donc contribuer Dimitri Lavalée, qui a progressé depuis son départ de la Belgique il y a trois ans. "Le Sturm Graz a apporté beaucoup à la personne que je suis. Je suis plus mature, plus stable, avec plus d'expérience, et j'intègre une aventure d'une manière différente."

"Même si le championnat belge est probablement un peu plus fort que le championnat autrichien, pouvoir se frotter à de grands joueurs lors des compétitions européennes et devoir dominer chaque match en championnat donne une autre approche. Avec Malines et Saint-Trond, je jouais souvent dans la peau de l'outsider et cela se sentait dans le style de jeu, qui était beaucoup plus offensif au Sturm Graz."

"Le Standard veut aussi pratiquer un football offensif, redevenir ce qu'il était avant et refaire de Sclessin une forteresse que toutes les équipes doivent craindre. Ces dernières années, on avait parfois l'impression que les équipes venaient gagner facilement au Standard, et cela ne peut plus être le cas", a conclu le Soumagnard de 29 ans. Cette culture, c'est l'une des raisons pour lesquelles Marc Wilmots voulait enrôler Dimitri Lavalée dès l'été dernier, puis dès la fin de saison dernière.