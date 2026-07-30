Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur
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Luis Enrique pourrait accueillir du renfort en attaque. Le PSG avance sur plusieurs dossiers, avec Ferran Torres en tête de liste et Charles De Ketelaere parmi les solutions envisagées.

Le mercato du Paris Saint-Germain ne fait que commencer. Malgré un effectif bien fourni, les champions de France et d'Europe explorent plusieurs pistes offensives. Selon les informations de RMC Sport, trois profils retiennent l'attention des dirigeants parisiens, avec une hiérarchie bien définie. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour Luis Enrique.

Ferran Torres comme première cible

En tête de liste figure Ferran Torres. L'international espagnol plaît beaucoup au PSG grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer en pointe comme sur les ailes, le joueur du FC Barcelone a le profil idéal pour compenser les départs annoncés en attaque. À ce stade, les discussions entre les deux clubs n'ont pas commencé.

Paris est conscient que ce dossier est compliqué. Le sacre mondial de l'Espagne a fait grimper la cote de plusieurs joueurs, dont Ferran. Remplaçant au début du tournoi, il s'est illustré au meilleur moment en jouant un rôle important lors de la finale de la Coupe du monde 2026.

Charles De Ketelaere l'option numéro deux

Si cette piste venait à se refroidir, le PSG a d'autres options sous la main. Charles De Ketelaere fait partie des profils étudiés. Auteur d'une saison intéressante avec l'Atalanta Bergame, le Diable Rouge est également suivi par le Bayern Munich de Vincent Kompany. Le club allemand n'a pas formulé d'offre et se contente d'observer la situation, laissant le PSG en pole position. CDK était le meilleur buteur de la Belgique durant la Coupe du monde 2026 avec 3 buts, à égalité avec Romelu Lukaku.

Pas si cher que ça d'après le site Transfermarkt


À 25 ans, De Ketelaere est un profil apprécié sur le marché. L'ancien joueur du Club de Bruges est estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt, soit une valorisation inférieure à celle de Ferran Torres (55 millions). Il est sous contrat avec l'Atalanta jusqu'en juin 2028.

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