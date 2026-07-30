Le verdict est tombé : voici le prochain adversaire du Sporting d'Anderlecht en Europa League

L'essentiel est dans la poche pour le Sporting d'Anderlecht, qualifié pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League. Les Mauves y affronteront le PAOK, tombeur du Dynamo Kiev ce jeudi soir.

Les Mauves se sont fait peur, étaient menés au score en rentrant aux vestiaires, mais sont finalement venus à bout de Hammarby afin de se qualifier pour le troisième tour préliminaire de l'Europa League.

Les joueurs de Vitor Bruno ont en effet passé la vitesse supérieure en seconde période et ont inscrit trois buts, par l'intermédiaire de Danylo Sikan (1-1, 48e), Mihajlo Cvetkovic (2-1, 81e) et Tristan Degreef (3-1, 89e).

L'essentiel est assuré, donc, pour le Sporting d'Anderlecht, qui connaît déjà son adversaire du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Il s'agit du PAOK.

Anderlecht face au PAOK au troisième tour préliminaire de l'Europa League

Vainqueurs du Dynamo Kiev au match aller (2-3), les Grecs ont confirmé au retour, dans leur stade, grâce à un doublé de Giannis Konstantelias (1-0, 45+1e et 2-0, 48e) et se sont qualifiés, eux aussi, pour le troisième tour de qualification.



Les dates des deux rencontres sont déjà connues : Anderlecht se rendra au PAOK le jeudi 6 août et recevra son adversaire une semaine plus tard, le 13 août, au Lotto Park. Il ne lui reste plus que deux confrontations pour rejoindre la phase de ligue de l'Europa League.