Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important
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L'Olympique Lyonnais sera suivi de près par les supporters belges la saison prochaine. Julien Duranville, Malick Fofana, Orel Mangala et Loïs Openda sont en effet réunis chez les Gones. Mais leur dernier match de préparation s'est très mal passé...

À chaque saison son club à suivre pour les supporters belges désireux de voir jouer un maximum de Diables Rouges. Et en 2026-2027, c'est probablement l'Olympique Lyonnais qui attirera le plus de regards venus du nord : en plus d'Orel Mangala et Malick Fofana, déjà présents dans le noyau des Gones, l'OL a attiré cet été Julien Duranville et Loïs Openda.

Ce dernier n'est arrivé que récemment, et il n'a donc pas encore pu participer au match amical de son nouveau club face au Real Bétis. Openda a toutefois suivi le match avec attention... et a dû se dire qu'il y avait du travail. Car l'OL a pris une petite gifle contre le club espagnol.

Une demi-heure de jeu pour Malick Fofana

Dans le onze de base, un Belge et demi seulement : Julien Duranville débutait sur le flanc, Clinton Mata en défense. Monté en puissance dans cette préparation après avoir perdu beaucoup de temps au Borussia Dortmund, Duranville livrera un match jugé brouillon par les supporters et par le site Olympique-et-lyonnais, malgré quelques éclairs.

L'ancien d'Anderlecht sortira juste avant l'heure de jeu, et c'est la bonne nouvelle du jour : Malick Fofana monte au même moment, disputant ainsi une bonne demi-heure. Des progrès encourageants après son retour de blessure récent dans cette préparation estivale. Malheureusement pour le Diable Rouge, le score est alors déjà de 3-0 pour le Bétis, le troisième but espagnol venant de tomber.

À un quart d'heure du terme, c'est Orel Mangala qui montera au jeu. S'il devrait entamer la saison avec l'OL, Mangala ne fait pas forcément partie des plans de son entraîneur Paulo Fonseca et devra peut-être trouver une porte de sortie d'ici à la fin du mercato.

Peu de temps après l'entrée d'Orel Mangala, le Real Bétis inscrira un quatrième but, fixant le score final à 4-0. Une belle gifle pour les Lyonnais qui entrent en lice en Coupe d'Europe la semaine prochaine face au Sparta Prague, en préliminaires de la Ligue des Champions. Il faudra faire mieux... 

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