Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur
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Après l'élimination du Sénégal des oeuvres de la Belgique en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026, le sort du sélectionneur Pape Thiaw semblait scellé. Plusieurs pistes étaient évoquées pour lui succéder. Mais un imprévu se dessine...

Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, est sur un siège éjectable. La performance des Lions de la Teranga lors de la Coupe du Monde 2026 a été jugée insuffisante par la FSF (fédération sénégalaise de football). Le Sénégal avait pourtant tout en mains à quelques minutes du coup de sifflet final face aux Diables Rouges, mais a pris deux buts en quelques minutes puis concédé un penalty à la 119e minute de jeu.

Une performance qui n'était que la partie émergée de l'iceberg. Des révélations ont en effet suivi selon lesquelles le Sénégal avait vécu un véritable chaos en coulisses lors de la préparation du Mondial. Hôtel pas aux normes, tensions au sein du noyau : la fédération avait été obligée de se défendre publiquement. Mais le sort de Pape Thiaw, lâché par ses joueurs, était scellé et son licenciement finalement annoncé.

Pape Thiaw pourrait finalement rester !

Pour lui succéder, on cité alors Hervé Renard, mais surtout Patrick Vieira. Le natif de Dakar, fort de son expérience dans divers clubs européens (Crystal Palace, Strasbourg) et en MLS (New York City) paraissait tout proche de relever son premier défi en sélection. Coup de théâtre, cependant. 

En effet, alors que le contrat de Vieira devait être validé par le ministère des Sports, le média sénégalais Sud Quotidien révèle que le départ de Thiaw pourrait bien ne pas être validé par ce dernier. Le ministère ne se serait en effet jamais engagé à payer le salaire de celui qui est officiellement ex-sélectionneur des Lions de la Teranga. 

Un courrier adressé par la ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Djireye Clotilde Coly, explique ainsi que le document signé le 22 juin 2026 dans le New Jersey n’a jamais reçu l’approbation officielle de l’État. C'est donc à la fédération de payer l'indemnité de départ de Thiaw, l'État affirmant "ne pas en avoir les moyens". 

Problème : la FSF pourrait bien elle non plus ne pas pouvoir se permettre de payer les 8 mois de salaire prévus suite au licenciement de Pape Thiaw. L'absence de signature de l'État risque même de rendre ce licenciement nul et non-avenu. Bref : tout porte à croire que le Sénégal... conservera finalement son sélectionneur ! 

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