Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique

Les gardiens de but devront composer avec une nouvelle règle cette saison. Inspirée de la Coupe du monde 2026, elle vise à limiter les pertes de temps et sera appliquée dès le début du championnat.

Les gardiens de but devront s'habituer à une nouvelle règle cette saison en Jupiler Pro League. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, le Département de l'arbitrage professionnel a décidé de modifier la procédure lorsqu'un portier reçoit des soins sur la pelouse. L'objectif est de limiter les pertes de temps pendant les rencontres.

Jusqu'à présent, les gardiens bénéficiaient d'un traitement différent des joueurs de champ. Lorsqu'ils avaient besoin de soins, ils pouvaient rester sur le terrain, puisque c'était impossible de reprendre le jeu sans gardien. Cette exception disparaît avec la nouvelle procédure.

10 secondes maximum

Désormais, si un gardien doit être soigné, son entraîneur aura dix secondes pour choisir un joueur de champ qui prendra temporairement sa place dans les buts. Ce remplacement durera une minute, le temps que le gardien reçoive les soins nécessaires avant de revenir sur la pelouse.

Acceptée par le football professionnel et amateur

"Le département de l’arbitrage professionnel a proposé d’appliquer cette règle aux compétitions de la Pro League et des fédérations régionales Voetbal Vlaanderen et FFA. Les trois instances du football ont donné leur accord".

Si aucun joueur n'est désigné dans le délai prévu, la sanction sera immédiate. Le capitaine devra quitter le terrain pendant une minute. Une manière de décourager les pertes de temps sans laisser une équipe évoluer sans gardien.





Grâce à la Coupe du monde 2026

Cette mesure est inspirée des tests réalisés pendant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les organisateurs ont constaté que les joueurs se relevaient beaucoup plus rapidement lorsqu'ils n'étaient pas réellement blessés. En restant une minute en infériorité numérique, une équipe risque d'être pénalisée. Cette règle vise à décourager les pertes de temps tout en laissant les vrais blessés recevoir les soins nécessaires.