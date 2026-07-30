Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Les gardiens de but devront composer avec une nouvelle règle cette saison. Inspirée de la Coupe du monde 2026, elle vise à limiter les pertes de temps et sera appliquée dès le début du championnat.

Les gardiens de but devront s'habituer à une nouvelle règle cette saison en Jupiler Pro League. Comme le rapporte Het Nieuwsblad, le Département de l'arbitrage professionnel a décidé de modifier la procédure lorsqu'un portier reçoit des soins sur la pelouse. L'objectif est de limiter les pertes de temps pendant les rencontres.

Jusqu'à présent, les gardiens bénéficiaient d'un traitement différent des joueurs de champ. Lorsqu'ils avaient besoin de soins, ils pouvaient rester sur le terrain, puisque c'était impossible de reprendre le jeu sans gardien. Cette exception disparaît avec la nouvelle procédure.

10 secondes maximum

Désormais, si un gardien doit être soigné, son entraîneur aura dix secondes pour choisir un joueur de champ qui prendra temporairement sa place dans les buts. Ce remplacement durera une minute, le temps que le gardien reçoive les soins nécessaires avant de revenir sur la pelouse.

Acceptée par le football professionnel et amateur

"Le département de l’arbitrage professionnel a proposé d’appliquer cette règle aux compétitions de la Pro League et des fédérations régionales Voetbal Vlaanderen et FFA. Les trois instances du football ont donné leur accord".

Si aucun joueur n'est désigné dans le délai prévu, la sanction sera immédiate. Le capitaine devra quitter le terrain pendant une minute. Une manière de décourager les pertes de temps sans laisser une équipe évoluer sans gardien.

Grâce à la Coupe du monde 2026

Cette mesure est inspirée des tests réalisés pendant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les organisateurs ont constaté que les joueurs se relevaient beaucoup plus rapidement lorsqu'ils n'étaient pas réellement blessés. En restant une minute en infériorité numérique, une équipe risque d'être pénalisée. Cette règle vise à décourager les pertes de temps tout en laissant les vrais blessés recevoir les soins nécessaires.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Anderlecht déjà mené ! Direct commenté Live

Anderlecht déjà mené ! Direct commenté

20:36
Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

20:40
Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

20:10
Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

19:40
Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

19:10
La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

18:45
Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ? Interview

Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?

17:30
Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

18:20
Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

17:00
"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard Interview

"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

15:30
Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

16:30
Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

15:40
Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

15:00
Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

14:30
Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

13:30
Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

13:00
2
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

12:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

12:00
L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

11:40
🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

11:00
Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

10:30
1
L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

10:00
Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

09:30
Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

09:00
Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

08:30
Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

07:40
Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

08:00
Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

07:00
C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

07:20
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

06:30
2
Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

06:00
Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

22:40
Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

23:00
Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved