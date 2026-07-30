L'une des surprises de l'été : pourquoi l'Antwerp offre-t-il une deuxième chance à Michael Frey ?

C'est une réunion assez surprenante, mais confirmée : Michael Frey est de retour à l'Antwerp, près de trois ans après son départ en colère. Le Great Old cherchait un attaquant d'expérience et le Suisse voit là une superbe opportunité de se relancer.

Lors de son premier passage à l’Antwerp, Michael Frey était devenu un véritable chouchou du public anversois. Après son prêt à Waasland-Beveren, le club pensionnaire du Bosuil l’a recruté définitivement à l’été 2021 en provenance du Fenerbahçe. Un choix payant d’emblée. L’attaquant suisse alliait puissance et sens du but, et s’est rapidement imposé.

Lors de sa première saison complète au Great Old, Frey était quasiment inarrêtable. Il a inscrit 24 buts toutes compétitions confondues et s’est affirmé comme l’un des éléments majeurs de l’équipe de Mark Van Bommel. Son quintuplé historique face au Standard reste encore gravé dans les mémoires.

Il y a cinq ans, Michael Frey marchait sur la Pro League

Le début de sa saison 2022-2023 s’annonçait également prometteur. Mais tout a basculé en août. Frey a subi une blessure au mollet et a dû manquer plusieurs rencontres. Durant son absence, Vincent Janssen a reçu sa chance en pointe. Le Néerlandais l’a saisie à deux mains et a conquis la place de titulaire.

Quand Frey est revenu en pleine possession de ses moyens, la situation n’avait guère évolué. Janssen continuait d’avoir la préférence et s’est installé comme le numéro neuf attitré de l’Antwerp. Un scénario difficile à accepter pour Frey. Le Suisse était convaincu de pouvoir récupérer sa place et vivait mal son nouveau rôle de joker.

Frey voulait quitter l’Antwerp

Cette situation a nourri la frustration de l’attaquant suisse. Frey aurait été particulièrement mécontent d’avoir perdu son statut de titulaire et, dès lors, aurait insisté pour partir. Quand Schalke 04 s’est manifesté, il y a vu l’opportunité de rejouer à un niveau plus élevé.



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L’Antwerp a accepté un prêt vers l’Allemagne, mais l’aventure ne s’est pas déroulée comme espéré. Frey n’a pas trouvé le chemin des filets avec Schalke et n’a pas pu empêcher le club historique de la Ruhr de descendre de Bundesliga. À son retour au Bosuil, rien n’avait changé : Janssen restait le premier choix et, pour Frey, l’avenir semblait bouché.

Il a finalement quitté le club définitivement en janvier 2024 et son histoire avec l’Antwerp paraissait terminée. C’est pour cette raison que son retour cet été, officialisé cette semaine, surprend autant.

Une deuxième chance au Bosuil

Cette fois, le contexte est totalement différent. L’Antwerp recherchait un attaquant expérimenté, qui connaît la Pro League et qui peut être opérationnel immédiatement. Frey connaît le club, la ville et les attentes du Bosuil mieux que quiconque.

La réunion n’en reste pas moins étonnante. Non seulement parce que Frey voulait partir à l’époque, mais aussi parce que son départ s’était accompagné de beaucoup de frustration. Là où la collaboration semblait au point mort en 2023, les deux parties ont désormais l’occasion d’écrire un autre dénouement.

À l’Antwerp, on espère surtout revoir le Frey de 2021 et du début 2022 : un attaquant agressif, qui faisait mal aux défenseurs, gagnait ses duels et marquait. Pour le Suisse, ce sera l’opportunité de prouver qu’il peut encore être l’avant-centre que le Bosuil avait un jour porté en triomphe.