L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

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Les projets du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à ouvrir une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde de football à des investisseurs privés continuent de susciter une vague de critiques. Tout le monde s'inquiète pour l'avenir du football moderne.