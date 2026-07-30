L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA
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Les projets du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à ouvrir une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde de football à des investisseurs privés continuent de susciter une vague de critiques. Tout le monde s'inquiète pour l'avenir du football moderne.

Florent Malice

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

Après l'UEFA et plusieurs fédérations européennes, mais aussi l'AFC (confédération asiatique), c'est désormais l'Union Belge qui a réagi officiellement à la proposition de Gianni Infantino. Via Het Laatste Nieuws, la fédération belge s'est dite "surprise" du projet de vente de parts de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, un projet qui devrait permettre de lever 4,2 milliards de dollars. 

"Nous avons reçu la proposition de la FIFA mercredi matin. Nous sommes surpris qu’elle ait été soumise", écrit l’URBSFA. "Cette proposition fait actuellement l’objet d’un examen attentif en interne. Nous misons sur la bonne gouvernance et souhaitons agir en toute transparence. L’Union belge va se concerter avec d’autres fédérations et communiquera ensuite à ce sujet". Une position prudente, donc, de la part de la fédération.

Rappelons que durant la Coupe du Monde 2026, la RBFA s'était déjà opposée à la FIFA dans un dossier très différent : celui de la suspension de Folarin Balogun, levée par le comité disciplinaire de la FIFA. Une décision qui avait poussé la fédération belge à se porter en appel et même à disputer son 8e de finale face aux États-Unis sous réserve. Le dossier n'aura finalement eu aucune répercussion. 

Les projets du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à ouvrir une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde de football à des investisseurs privés continuent de susciter une vague de critiques. Tout le monde s'inquiète pour l'avenir du football moderne.

Après la réaction très tranchée de l’UEFA, plusieurs fédérations nationales de football ainsi que la Commission européenne se montrent à leur tour très critiques à l’égard de la proposition formulée par Gianni Infantino.

Pour rappel, selon le journal britannique The Times, la FIFA étudierait la possibilité de vendre à des investisseurs externes des parts des droits commerciaux des futures Coupes du monde. Des personnes de l’entourage du président américain Donald Trump auraient même déjà été approchées. Il s’agirait d’une opération potentiellement chiffrée en milliards qui pourrait bouleverser en profondeur le football international.

Bien que la FIFA souligne vouloir conserver elle-même le contrôle de la Coupe du monde et que les investisseurs n’obtiendraient qu’une participation minoritaire, l’opposition grandit de jour en jour.

Les fédérations européennes exigent des éclaircissements

La fédération néerlandaise (KNVB) qualifie notamment ces plans de "développement très préoccupant pour le football international". "Au vu des informations rendues publiques à ce stade, nous considérons qu’il s’agit d’une évolution très préoccupante", indique-t-elle dans un communiqué.

Dans le même temps, la fédération souligne que les modalités officielles manquent encore. La KNVB veut analyser en profondeur les plans dans les prochains jours avec l’UEFA et les autres fédérations européennes, et insiste pour que la bonne gouvernance, la transparence et l’intérêt du football restent prioritaires.

La Fédération anglaise (FA) se montre elle aussi particulièrement critique

"Sur la base des informations limitées dont nous disposons, nous sommes très inquiets du manque de procédure et de bonne gouvernance qui ont conduit à ce stade", indique le communiqué anglais. "La FA attend les documents complets de la FIFA avant d’arrêter une position définitive."

L’inquiétude domine aussi en France. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a également souligné que les informations disponibles sont pour l’instant insuffisantes pour évaluer correctement l’impact de ces projets.

"Il nous manque des informations précises nécessaires pour nous prononcer sur des sujets qui sont manifestement d’importance fondamentale pour l’avenir du football."

La Commission européenne s’invite également dans le débat

Ce dossier est suivi de très près, non seulement dans le monde du football, mais aussi par la sphère politique européenne. Le commissaire européen chargé des Sports, Glenn Micallef, a vertement tancé la FIFA sur les réseaux sociaux.

Selon le commissaire maltais, la poursuite de la commercialisation du football risque d’entraîner des conflits d’intérêts. "Le succès commercial devrait renforcer le football, pas le détruire. Ne touchez pas à notre sport", a-t-il écrit sur X.

Ces critiques s’ajoutent aux précédents avertissements de l’UEFA. La confédération européenne a estimé qu’avec ces plans, la FIFA "franchit une ligne qui n’aurait jamais dû l’être". D’après plusieurs médias internationaux, l’UEFA envisagerait même, en interne, la possibilité de boycotter de futures compétitions de la FIFA, dont la Coupe du monde et la Coupe du monde des clubs, si ces projets devaient réellement aboutir.

La FIFA reste sur sa ligne

De son côté, la FIFA maintient pour l’instant que l’investissement créera de nouvelles possibilités financières pour le développement du football mondial. L’instance mondiale souligne que le contrôle final de la Coupe du monde restera entièrement entre ses mains.

Le soutien à ses plans semble toutefois, pour l’heure, particulièrement limité. Alors que, outre l’UEFA, plusieurs fédérations nationales et même la Commission européenne s’y opposent ouvertement, la pression s’accentue sur Infantino pour qu’il apporte davantage de clarté au sujet de l’une des idées les plus controversées de sa présidence... qui n'en manque pourtant pas.

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