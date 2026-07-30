L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue
Photo: © photonews
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Kjell Scherpen a quitté l'Union Saint-Gilloise pour la Premier League et Ipswich Town. L'USG doit donc remplacer le longiligne néerlandais, et pour ce faire, elle a jeté son dévolu sur une tête connue de D1A : Hervé Koffi.

C'était un transfert attendu, ou en tout cas évoqué depuis plusieurs mois déjà : après sa bonne saison entre les perches de l'Union Saint-Gilloise, Kjell Scherpen (26 ans) a quitté Bruxelles pour la Premier League. Le Néerlandais rapporte 10 millions d'euros à l'USG et s'engage à Ipswich Town, promu au sein de l'élite anglaise.

Ses doublures au sein du noyau unioniste n'ayant pas les épaules pour le remplacer, ce n'est pas une surprise : l'Union va attirer un nouveau gardien de but. Et on connaît désormais son identité. Selon nos confrères de La Dernière Heure, Hervé Koffi devrait être prêté pour la saison à venir par le Racing Lens.

Hervé Koffi de retour en Jupiler Pro League

Le Burkinabé de 29 ans devrait donc faire son retour en D1A, après s'y être révélé sous les couleurs de l'Excel Mouscron puis avoir défendu les cages du Sporting Charleroi durant trois saisons. Une façon pour Koffi d'obtenir du temps de jeu dans un championnat qu'il connaît bien (126 matchs en Pro League).

En 2024, Hervé Koffi rejoignait le Racing Lens contre 2,5 millions d'euros, mais il a dû s'y contenter d'un rôle de n°2. La saison passée, l'ex-Carolo était prêté à Angers et disputera dès lors une saison pleine en Ligue 1, mais à son retour chez les Sang & Or, le voilà de nouveau barré par Robin Risser, qui est arrivé l'été dernier du Racing Strasbourg et s'est imposé comme l'un des gardiens les plus en vue de France. 


Hervé Koffi devrait arriver en Belgique dès ce jeudi, et être rapidement disponible pour David Hubert. C'est nécessaire, puisque la saison de l'Union Saint-Gilloise commence très vite : si Koffi ne devrait pas être présent en Supercoupe ce week-end, les vice-champions de Belgique défient Bodo/Glimt la semaine prochaine en préliminaires de Champions League.

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