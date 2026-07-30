Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

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Alors qu’Ivan Leko attend encore des renforts et que Bruges s'apprête à se sépare de Raphael Onyedika, un dossier est en revanche parfaitement clair. Nicolò Tresoldi restera au club, malgré une offre de 35 millions d’euros formulée par la Roma et l’intérêt de Chelsea et de Man United.