Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

Le RWDM est dans une situation très délicate. Selon Het Nieuwsblad, le club bruxellois doit près de 20 millions d'euros à 230 créanciers. Une réorganisation judiciaire est en cours pour tenter d'éviter la faillite et trouver un repreneur.

Selon le média Het Nieuwsblad, le RWDM Brussels fait face à une situation financière extrêmement préoccupante. Derrière la relégation administrative et la perte de la licence professionnelle se cache un endettement colossal qui menace directement son avenir. Pour espérer survivre, le club devra convaincre ses nombreux créanciers et trouver rapidement une solution durable. Le temps presse pour le club bruxellois, car cette situation menace directement son avenir, aussi bien sur le plan sportif que financier.

Près de 20 millions d'euros de dette

Le RWDM affiche une dette de près de 20 millions d'euros répartie entre 230 créanciers. Si une grande partie de cette somme correspond à des prêts consentis par Eagle Football et ses clubs partenaires, de nombreuses entreprises attendent leur argent. Des fournisseurs, des prestataires et plusieurs acteurs du football belge et international figurent parmi les créanciers. Cette situation est la conséquence de plusieurs années de difficultés financières.

Des clubs, marques et prestataires attendent leur argent

Cette situation a des conséquences jusque dans le fonctionnement quotidien du club. Green Concept, chargé de l'entretien de la pelouse, n'a pas été payé. Mercedes-Benz, qui mettait les véhicules des joueurs à disposition, et le traiteur Duchâteau, responsable des repas de l'équipe, sont dans la même situation. La Pro League est elle aussi en attente de plusieurs sommes, tout comme le FC Nordsjælland et Anderlecht.

Plus de 200 créanciers devront se prononcer au mois de septembre

Malgré ce contexte, le RWDM tente d'éviter la faillite comme le rapport Het Nieuwsblad. Une procédure de réorganisation judiciaire est en cours et un plan devra être présenté au début du mois de septembre. Les 230 créanciers seront appelés à se prononcer sur cette proposition. Pour être validée, elle devra obtenir une double majorité, à la fois en nombre de créanciers et en montant des créances représentées.

Thierry Dailly veut reprendre le club bruxellois, mais pas avec cette dette

En parallèle, le club cherche activement un repreneur pour relancer la machine. Thierry Dailly, ancien président du RWDM, reste l'unique candidat déclaré à la reprise. S'il accepte de prendre en charge une fraction du passif, l'ancien patron refuse catégoriquement d'assumer les 20 millions d'euros réclamés. Un gros travail de négociation devra être réalisé avant que ce rachat ne puisse se concrétiser.





Le RWDM Brussels doit vendre plusieurs joueurs pour limiter la casse

Dans l'immédiat, chaque rentrée d'argent compte. Le RWDM espère vendre plusieurs joueurs afin de réduire sa masse salariale et de récupérer des liquidités. Cette stratégie pourrait faciliter la reprise et améliorer les chances de sauver le club. Jusqu'à présent, le club n'a enregistré que deux ventes : celle de l'attaquant Usman Simbakoli, parti à Angers pour 250.000 euros, et celle du gardien Bill Lathouwers, transféré à Westerlo contre 50.000 euros. Des montants insuffisants pour alléger une dette aussi importante.