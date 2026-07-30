Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"
Photo: © photonews
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Le Sporting d'Anderlecht disputera déjà une rencontre particulièrement cruciale ce jeudi soir face à Hammarby, au deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Cependant, l'entraîneur portugais Vitor Bruno n'endosse pas vraiment le rôle de favori et la joue justement très prudemment.

Accompagné de Marco Kana, c'est un Vitor Bruno très souriant, mais aussi très prudent, qui s'est présenté face à la presse au Lotto Park, ce mercredi, un jour avant la rencontre déjà capitale du Sporting d'Anderlecht au deuxième tour préliminaire de l'Europa League face à Hammarby, et ce après le partage du match aller (1-1).

Selon le T1 des Mauves, il n’est pas du tout évident de présenter Anderlecht comme favori. "On ne peut vraiment pas l'affirmer comme ça", a-t-il assuré. "Hammarby a déjà disputé seize matchs officiels cette saison, alors que ce n’est que notre deuxième rencontre officielle. En outre, nous disposons d’un groupe de joueurs très jeune."

Pas de panique malgré l’absence de Saliba

Ce jeudi, les Mauves devront composer sans Nathan Saliba, suspendu après son exclusion du match aller. Mais selon Vitor Bruno, cela ne changera pas grand-chose à la physionomie de la rencontre.

"Il y a encore onze autres Saliba", a souri l’entraîneur anderlechtois. "Tout ne dépend pas d’un seul joueur. Je ne m’attends pas à ce que Hammarby joue fondamentalement autrement. Ils appliquent le même style de jeu, à domicile comme à l’extérieur."

L’entraîneur compte surtout sur le soutien de ses propres supporters. Le Lotto Park affiche complet, et quelque 1 100 fans suédois seront également présents. "Nos supporters peuvent faire la différence. Nous voulons les embarquer dans le match dès la première minute."

Un message clair à ses joueurs

Vitor Bruno est également revenu sur la concurrence au sein de son effectif. Des joueurs comme Mario Stroeykens, Adriano Bertaccini, Tristan Degreef et Mihajlo Cvetkovic ont vu, ces dernières semaines, quelques jeunes leur passer devant dans la hiérarchie. Selon l’entraîneur, c’est toutefois la chose la plus normale qui soit.

"Stroeykens n’a que 21 ans et Cvetkovic seulement 19. Parfois, on semble oublier à quel point ils sont encore jeunes. Avec moi, les mêmes règles s’appliquent à tout le monde. L’âge ou le nom ne jouent aucun rôle. Celui qui veut jouer doit performer et travailler dur chaque jour." Le coach d’Anderlecht a également souligné qu’il communique toujours honnêtement avec ses joueurs. "Quand quelque chose ne va pas, je le dis tout de suite. Mais quand je suis satisfait, ils le savent aussi. Je ne joue pas de jeux."

Enfin, Bruno a voulu relativiser la pression autour d’Anderlecht. Il sait que les attentes sont élevées, mais veut construire pas à pas une équipe capable de se battre à nouveau pour le sommet du football belge. "L’ambition de ce club est claire, mais nous ne devons brûler aucune étape. À l’heure actuelle, seul Hammarby compte. Nous savons à quel point ce match est important et nous donnerons tout pour arracher la qualification", a-t-il conclu.

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