Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Le Sporting d'Anderlecht a pris tout le monde de court en annonçant l'arrivée, ce mercredi soir, d'Oliver Antman. L'international finlandais débarque des Glasgow Rangers, où il a eu du mal à s'imposer. Mais l'ailier de 24 ans était un talent très suivi dans sa jeunesse.

Il a d'ores et déjà l'un des noms prêtant le plus à sourire dans cette saison de Jupiler Pro League 2026-2027, et les supporter du RSC Anderlecht espèrent bien qu'Oliver Antman travaillera comme une fourmi sur son flanc droit. Mais derrière son nom de personnage de Marvel se cache un ailier très talentueux, qui avait attiré le regard des scouts dès son plus jeune âge.

Le Finlandais aurait même pu connaître une trajectoire bien différente : à 10 ans, le jeune Oliver passe ainsi des tests à la prestigieuse Masia du FC Barcelone en 2012. Et il aurait même dû retourner participer à un tournoi de jeunes avec les Blaugrana, si la FIFA n'avait pas rendu illégaux les transferts de joueurs mineurs à l'époque. Rien d'étonnant donc si Antman répond immédiatement "Messi" quand on lui demande qui est son idole de jeunesse.

Kasper Hjulmand, son premier mentor

Si Antman et sa famille vont bel et bien s'installer en Espagne quelques années, c'est en Finlande qu'il percera, et Oliver Antman deviendra le premier transfert vers l'étranger du modeste club de Gnistan. Direction Nordsjaelland où il évoluera sous les ordres d'un coach connu en Belgique : Kasper Hjulmand. Ce dernier confirmera que "plusieurs clubs européens" courtisaient l'ailier finlandais avant sa signature au Danemark.

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Quand on lui demande qui est le meilleur joueur avec lequel il a évolué, Antman donne rapidement un nom : Mohammed Kudus. Un joli clin d'oeil, puisque c'est pour remplacer l'ailier ghanéen actuellement à Tottenham que le néo-Mauve fait ses grands débuts en D1 danoise, à l'âge de 17 ans. À Nordsjaelland, il cotoiera aussi brièvement un certain Lucas Hey, durant la saison 2023-2024. Ce sont alors les derniers mois d'Antman au Danemark : après un prêt de 6 mois à Groningue, il est transféré aux Go Ahead Eagles durant l'été 2024.

Lucas Hey, mais aussi Enric Llansana pourront lui souhaiter la bienvenue

Si Hey, actuellement blessé, pourra saluer Oliver Antman à son arrivée, le Finlandais a également connu un joueur qui est quant à lui titulaire sous Vitor Bruno : Enric Llansana. Les deux hommes étaient titulaires en Eredivisie lors de la seule saison que disputera Antman pour les Go Ahead Eagles, dont il est toujours le troisième transfert entrant le plus cher de la jeune histoire (1,2 million d'euros).



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Au terme de cette saison, les Eagles créent la surprise et décrochent ce qui reste à ce jour le seul trophée de la carrière d'Antman : la Coupe des Pays-Bas. En Eredivisie, le nouvel ailier d'Anderlecht termine avec 15 passes décisives, ce qui en fait le meilleur donneur d'assists du championnat et lui vaut une place dans l'équipe-type de la saison aux yeux d'Opta Sports.

S'il n'est pas exactement un ailier de percussion pur, ce que cherche toujours Anderlecht, Antman est donc un vrai créatif, qui amène énormément de danger par ses centres principalement à ras-de-terre et sait combiner dans les petits espaces. Son profil paraît plus proche d'un Anders Dreyer, que le RSCA n'a jamais vraiment remplacé - mais Oliver Antman reste bien plus rapide que son prédécesseur danois, dont la lenteur était proverbiale.

Un échec aux Rangers qu'il faut relativiser

Seule ombre au tableau du parcours d'Antman jusqu'ici : son passage aux Rangers, qui est loin d'être une réussite. Transféré pour 4,4 millions d'euros, le Finlandais a du mal à se faire à l'intensité du championnat écossais et, surtout, s'occasionne une grosse blessure aux adducteurs dès le mois de décembre. À son retour, il est cantonné à un rôle de réserviste et quitte donc Glasgow sur un bilan de 28 matchs pour, tout de même, 5 passes décisives.

L'international finlandais (31 caps, 8 buts, 5 assists) arrive donc à Anderlecht pour se relancer. Il a le style maison, et semble être exactement ce dont le Sporting avait besoin sur son flanc droit : un joueur créatif capable de faire mal à la fois en possession et en reconversion. Oliver Antman sera très clairement le titulaire côté droit dans l'équipe de Vitor Bruno, et à 24 ans, il peut encore passer le palier nécessaire pour devenir l'un des chouchous du Lotto Park.