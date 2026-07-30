Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie
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Vincent Kompany a tranché. Le Bayern Munich ne compte plus sur Sacha Boey, Bryan Zaragoza et João Palhinha, invités à se trouver un nouveau club cet été.

Lors de la présentation de la nouvelle recrue Nathaniel Brown, Max Eberl a confirmé que le Bayern Munich ne comptait plus sur Boey, Zaragoza et Palhinha. Le directeur sportif allemand a indiqué que les trois joueurs ne faisaient plus partie des plans du club pour la saison à venir.

"Nous avons communiqué très ouvertement que nous sommes prêts à laisser partir Sacha Boey, Bryan Zaragoza et João Palhinha. Nous estimons qu'ils n'ont plus d'avenir au FC Bayern. Si l'un d'eux décide malgré tout de rester, ce sera particulièrement difficile. Notre équipe est constituée et ces trois joueurs n'y ont plus leur place", a-t-il déclaré.

Kompany est clair

Même si c'est Eberl qui s'est exprimé, cette décision a été prise en concertation avec Vincent Kompany. L'entraîneur belge ne compte plus sur eux.

Palhinha a été recruté l'an dernier pour une somme conséquente en provenance de Fulham, mais n'a pas répondu aux attentes. Même Zaragoza, arrivé d'Espagne avec beaucoup d'espoirs, n'a pas su s'imposer comme titulaire.

Boey a été gêné à plusieurs reprises par des blessures et n'a pas eu beaucoup d'occasions de montrer ce qu'il pouvait apporter.

Un mercato estival qui tourne à plein régime

Avec les arrivées enregistrées cet été, le Bayern commence à façonner son effectif pour la nouvelle saison. Le club souhaite alléger son noyau et réduire sa masse salariale.

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