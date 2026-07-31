📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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📷 Marcelo s’affiche sur Instagram avec un maillot de la Belgique
Photo: © photonews
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Marcelo, légende du Brésil et du Real Madrid, s'est affiché sur son compte Instagram avec le maillot extérieur de la Belgique. Dans une vidéo où l'on le voit s'amuser avec son chien, l'ancien joueur portait le maillot bleu clair, rose et blanc des Diables Rouges.

Cette vareuse est appréciée par de nombreux fans de la mode. C'est l'un des maillots les plus originaux du Mondial 2026. Marcelo, qui n'a évidemment aucun lien avec la Belgique, porte probablement uniquement ce maillot pour son style et son originalité.

Ce dernier est, pour rappel, inspiré de René Magritte, peintre surréaliste belge décédé en août 1967. Il rend hommage à l'artiste belge. "Fidèle au thème du surréalisme, le maillot stimule l’imagination et suscite la conversation", a expliqué la Fédération belge de football lorsqu'elle avait dévoilé le maillot de la marque Adidas en mars 2026.

Un maillot porté à trois reprises par la Belgique lors de la Coupe du monde 2026 

Les Diables Rouges ont porté ce maillot lors de la Coupe du monde à l'occasion de trois rencontres. Lors de la phase de groupes, la Belgique a exclusivement joué avec son maillot domicile rouge, mais ensuite, contre le Sénégal en seizièmes de finale, face aux États-Unis en huitièmes et contre l'Espagne en quarts, les hommes de Rudi Garcia portaient le maillot extérieur.

Un maillot apprécié par des Diables Rouges


La plupart des Diables Rouges semblent apprécier ce maillot. Thomas Meunier avait par exemple déclaré dans les colonnes de Het Laatste Nieuws : "C’est un maillot artistique et c’est aussi pour cela que je l’aime autant. Il est important de se démarquer. Notre maillot classique est évidemment beau aussi, mais celui-ci est vraiment spécial." Amadou Onana a aussi déjà déclaré à plusieurs reprises beaucoup apprécier ce maillot. Il était même habillé avec lors de son arrivée à Tubize en juin dernier avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada.

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