Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

La Gantoise a éliminé le LNZ Tcherkassy aux tirs au but après un nouveau 0-0. Sauvés par Davy Roef, les Buffalos se qualifient pour le troisième tour préliminaire de la Conference League, où ils affronteront l’IFK Göteborg.

La Gantoise savait qu'après le 0-0 obtenu en Pologne face au LNZ Tcherkassy (Ukraine), elle devrait marquer à domicile – ou éventuellement s'imposer aux tirs au but – pour se qualifier pour le troisième tour préliminaire de la Conference League. Très tôt dans la soirée, il est devenu clair que son éventuel adversaire serait l'IFK Göteborg (Suèd). Les Suédois se sont imposés 1-3 après prolongation sur le terrain du Levadia Tallinn, effaçant ainsi leur surprenante défaite 1-2 concédée à l'aller.

La Gantoise sans Kanga et sans véritables occasions face au LNZ Tcherkassy

Pour disputer le prochain tour, encore fallait-il que La Gantoise élimine d'abord le LNZ Tcherkassy à domicile. Avec le soutien de son public, on pouvait s'attendre à une prestation plus convaincante que celle livrée dans le stade quasiment vide en Pologne lors du match aller.

Mais il n'en a finalement rien été. Rik De Mil a renouvelé sa confiance à l'équipe alignée la semaine dernière et n'a effectué qu'un seul changement, imposé par les circonstances : Kanga, blessé au pied, a été remplacé par Max Dean.

Max Dean, très actif par moments, s'est créé quelques opportunités. En première période, il a tenté une frappe trop faible, facilement captée par Oleksii Palamarchuk. En seconde mi-temps, une puissante tentative lointaine est passée de très peu à côté, voire a touché le poteau. Pour le reste, la rencontre a de nouveau été pauvre en occasions, les deux équipes semblant davantage préoccupées par l'idée de ne pas encaisser que par celle de marquer.



Lire aussi… "J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand›

120 minutes de souffrance… puis les tirs au but

Il a donc fallu passer par les prolongations, le score étant toujours de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Comme face au KRC Genk lors des tours préliminaires de la Conference League, La Gantoise a dû batailler pendant 120 minutes et passer par les tirs au but.

Au cours de la première prolongation, les Buffalos se sont procuré une belle occasion, mais la tentative d'Araujo a été contrée. Au fil des minutes, une séance de tirs au but semblait de plus en plus inévitable, même si les montées au jeu de Seck et Volckaert sont passées tout près de faire la différence.

Lors de la séance, Davy Roef a une nouvelle fois démontré tout son talent. Le gardien gantois a repoussé le deuxième penalty, tiré par Tverdokhlib. Puis, lorsque Kuzyk a trouvé la barre transversale, Sonko a inscrit le tir au but décisif et offert la qualification aux Buffalos.

La Gantoise est qualifiée pour affronter l'IFK Göteborg au prochain tour, mais devra afficher un tout autre visage pour espérer ensuite poursuivre son parcours européen.