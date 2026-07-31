Ce serait un joli coup : l'Antwerp veut rapatrier un talent belge parti un peu trop jeune

Le départ d'Ibrahim Salah pour le Stade Rennais en toute fin de mercato hivernal 2023 pour 6,5 millions d'euros avait pris tout le monde de court. L'ailier belgo-marocain a eu du mal à confirmer en Bretagne, et pourrait bien revenir en Belgique.

Ibrahim Salah était un talent prometteur à son époque gantoise, mais son départ en toute fin de mercato hivernal en 2023 contre 6,5 millions d'euros - dix fois sa valeur marchande - avait surpris tout le monde. Avec 21 matchs seulement en équipe A, Salah paraissait encore loin d'être prêt pour passer un tel cap.

Cela se confirmera par la suite, Ibrahim Salah peinant à s'imposer au Stade Rennais où il disputera 49 matchs pour 7 buts. Après un prêt au Stade Brestois en 2024-2025, le Belgo-Marocain, devenu international marocain U23 mais aussi appelé en équipe A (sans faire ses débuts), est transféré à titre définitif au FC Bâle l'été passé.

L'Antwerp s'intéresse à Ibrahim Salah

Là-bas, l'ancien gantois dispute une saison assez encourageante, entre places de titulaire occasionnelles (10 fois en championnat) et montées au jeu. Salah inscrira 4 buts et délivrera 3 passes décisives toutes compétitions confondues.

Pas forcément de quoi en faire un incontournable, et l'Antwerp souhaiterait en profiter. Selon les informations du Nieuwsblad, le Great Old, qui a grand besoin de renforts, serait très intéressé par l'ex-Buffalo, qui est encore sous contrat jusqu'en 2029 à Bâle.



Ibrahim Salah, à la recherche de temps de jeu, serait d'ailleurs tout proche de revenir en Belgique - et à Anvers, lui qui a été formé en partie au Beerschot. Affaire à suivre...