Exclusif : le KV Malines pourrait vendre l'un de ses piliers pour 5 millions d'euros

Redouane Halhal devrait quitter le KV Malines cet été. Le défenseur marocain, auteur d'une énorme saison et repris avec le Maroc pour la Coupe du Monde 2026, ne manquait pas d'intérêt, et les Sang & Or pourraient donc toucher une belle somme.

Redouane Halhal se dirige vers un départ du KV Malines cet été. Le défenseur marocain s’est mis en évidence la saison passée avec les Sang & Or, et plusieurs équipes d’Italie et de France l'auraient suivi de très près ces dernières semaines et ces derniers mois. Le défenseur central de 23 ans a franchi un cap notable au cours de l’année écoulée, lui qui avait été recruté librement en 2024.

Le KV Malines va laisser partir son défenseur pour cinq millions

C'est Venezia, en Serie A, qui semble désormais tenir la corde pour le défenseur international marocain. Halhal souhaitait passer un palier cet été, et le club de Venise semble l'avoir convaincu.

Le KV Malines avait attiré Halhal libre durant l’été 2024. Dans la foulée, il avait été prêté à Helmond Sport, où il a disputé 32 rencontres et inscrit un but. La saison dernière, il a saisi sa chance au Kavé : 34 apparitions, un but et deux assists.

Entre-temps, Halhal est aussi devenu international marocain. Il a fait ses débuts avec l’équipe nationale en mars 2026. Son compteur affiche déjà cinq sélections et il a même obtenu du temps de jeu à la Coupe du monde : deux fois 90 minutes, face à Haïti et au Canada, ce qui n'a fait que faire grimper sa cote.





Son contrat au KV Malines courait encore jusqu’en juin 2027. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 5 millions d’euros. C’est aussi le montant que Venezia, d’après nos sources, serait prêt à débourser.