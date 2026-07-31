"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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"Je ne pouvais pas bouger, j'avais envie de pleurer" : Doku évoque ses difficultés à la Coupe du Monde 2026
Photo: © photonews
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La Coupe du Monde 2026 devait être celle de Jeremy Doku. Mais entre une infection respiratoire et la naissance de son fils en plein tournoi, le Diable Rouge est passé au travers. Il s'est exprimé pour la première fois sur ce qu'il a vécu.

Sur ses réseaux sociaux, qu'il utilise principalement afin de publier des vidéos long format et des podcasts à destination de ses fans, Jeremy Doku a teasé la vidéo à paraître ce dimanche et dans laquelle il revient, pour la première fois, sur la Coupe du Monde 2026. Il y évoquera bien évidemment la naissance de son premier enfant, Praise, né juste avant le deuxième match de poules des Diables Rouges face à l'Iran.

L'accouchement imminent de la femme de Doku, Shireen, avait été un sujet de discussion dès le début d'un tournoi qui aurait dû confirmer le statut de l'ailier de Manchester City parmi les meilleurs joueurs du monde. Son premier match, face à l'Égypte, aura été catastrophique : on apprendra par la suite que Jeremy Doku était victime d'une infection respiratoire qui l'empêchait de performer à 100% de ses capacités.

"Nous avions prévu quelque chose de grand pour cette Coupe du Monde, avec le corps du Christ", entame Doku, qui profite comme toujours de ses plateformes pour évoquer un maximum sa foi, qui a pris une part très importante de sa vie ces dernières années. "Et même s'Il a perdu, Il est venu et nous avons prié ensemble. C'est plus grand que le football", ajoute-t-il de manière nébuleuse, montrant notamment des images de lui, Dodi Lukebakio et Amadou Onana priant ensemble sur le terrain. 

Jeremy Doku "ne savait pas bouger" 

De manière plus concrète, Doku évoque également son état après ce premier match, alors que son infection respiratoire se faisait plus sévère. "J'ai ressenti une douleur plus forte que jamais je n'en ai connu auparavant, j'avais envie de pleurer, je ne pouvais pas bouger et j'ai été aux urgences", révèle-t-il. "Puis on m'a dit que ma femme avait perdu les eaux, et j'ai dit que je devais aller voir mon enfant".

Il avait été convenu avec l'Union Belge que Doku pourrait effectuer l'aller-retour dès que nécessaire afin d'assister à la naissance de son enfant, ou au moins de se rendre auprès de sa famille. Son forfait face à l'Iran, pour le deuxième match de poules, a correspondu à ce trajet vers Londres. "Jésus savait ce à travers quoi j'allais passer durant cette Coupe du Monde,  et Il a utilisé cette blessure (nda : l'infection respiratoire) en sa faveur", affirme Jeremy Doku. "Chaque fois que je vois le visage de mon fils Praise, cela nous rappelle ce que le Seigneur a fait". 

La vidéo complète est donc à paraître ce dimanche sur la chaîne YouTube du Diable Rouge... et ceux qui espèrent une analyse véritablement footballistique des difficultés rencontrées par Doku durant la Coupe du Monde 2026 en seront donc probablement pour leurs frais. 

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