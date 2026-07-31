"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand
Photo: © photonews
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Davy Roef a été décisif pour La Gantoise lors de la séance de tirs au but face au FK LNZ Tcherkassy. Et cela ne doit rien au hasard : le portier avait un livre dans lequel étaient inscrits les joueurs du club ukrainien avec les endroits où ils avaient tiré leurs précédents penalties.

La Gantoise s'est qualifiée pour le troisième tour préliminaire de la Conference League après un double 0-0, d'abord en Pologne et ensuite à la Planet Group Arena, où la décision s'est ainsi jouée aux tirs au but, aucune équipe n'ayant réussi à faire la différence après 90 minutes ni en prolongation.

Pour la séance de tirs au but, Davy Roef s'est tenu prêt avec son bouquin : "Je pense que 17 joueurs de leur effectif avaient déjà tiré un penalty au cours de leur carrière. C'était trop pour tout retenir de tête. J'ai 32 ans, cela fait douze ans que j'ai quitté l'école. (rires) Notre préparation était excellente. Nous avions tout étudié dans les moindres détails. Il y avait trop de noms pour les coller sur une gourde, alors nous avons opté pour un livre."

Comment fonctionnait Davy Roef lors de la séance de tirs au but ?

"Je regardais le numéro du joueur qui s'avançait vers le point de penalty. Ensuite, j'ouvrais le livre pour voir où il avait tiré ses derniers penalties, puis je prenais ma décision", a-t-il expliqué selon Het Laatste Nieuws.

Davy Roef a finalement simplement déposé son livre à terre : "Je voulais le confier au ramasseur de balles pendant que j'étais dans le but, car je ne voulais pas qu'il soit volé. Mais l'arbitre m'a interdit tout contact avec lui. J'ai donc simplement posé le livre par terre. Heureusement, les joueurs de Cherkasy ont fait preuve de fair-play."

La Gantoise s'est ainsi finalement imposée 4-2 aux tirs au but. Le gardien belge a stoppé le tir de Yegor Tverdokhlib et a vu Denys Kuzyk trouver la barre transversale.

Lire aussi… Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

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