La Confédération asiatique rejoint l'UEFA et la Concacaf contre le projet de Gianni Infantino

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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La Confédération asiatique rejoint l'UEFA et la Concacaf contre le projet de Gianni Infantino
Photo: © photonews
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La Confédération asiatique de football (AFC) a rejoint ce vendredi la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) et l'Union des associations européennes de football (UEFA) face à leur opposition à la vente privée des parts de la Coupe du monde.

Le projet de Gianni Infantino consiste en la création d'une nouvelle société commerciale distincte de la FIFA, appelée FIFA Forward Enterprise (FFE). Celle-ci détiendrait tous les droits commerciaux des plus grandes compétitions de la FIFA (Coupe du monde, Coupe du monde des clubs, etc.). La FIFA veut vendre jusqu'à 20 % des parts de cette société à des investisseurs privés.

Comme l'UEFA et la Concacaf, l'AFC a publié ce vendredi un communiqué rejetant ce projet. Elle estime que l’arrivée d’investisseurs privés menacerait l’unité du football mondial.

La majorité dépassée ?

Elle souligne également que le projet ne dispose désormais plus du consensus nécessaire pour avancer. Avec l’opposition de l’AFC, le seuil des 106 voix nécessaires pour obtenir la majorité au Congrès de la FIFA est potentiellement dépassé. Les trois confédérations regroupent 142 des 211 fédérations membres de la FIFA.

"La Confédération asiatique de football (AFC) a déclaré suivre avec une profonde inquiétude les développements de ces derniers jours concernant la proposition de création de FIFA Forward Enterprise (FFE) et l'incertitude qui en découle au sein de la communauté mondiale du football", a déclaré la confédération. 

"L'AFC affirme sa solidarité avec l'UEFA et la CONCACAF, en exprimant de sérieuses préoccupations face au projet de la FIFA d'introduire des investisseurs privés dans ses compétitions phares ainsi que sur le processus décisionnel entourant la création de la FFE. Le fait que la possibilité réelle d'un boycott de la Coupe du monde soit désormais évoquée publiquement devrait inquiéter tous ceux qui se soucient de l'avenir du football. Selon l'AFC, le football n'aurait jamais dû être placé dans une telle situation."

Découvrez la suite du communiqué ici :

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