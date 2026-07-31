La FIFA accélère sur le dossier d’un Mondial à 64 équipes : une première décision attendue prochainement

La FIFA accélère sur le dossier d’une Coupe du monde à 64 équipes dès 2030. L’instance mondiale va faire appel à une agence de conseil.

Alors que le projet de Gianni Infantino de vendre des parts de la Coupe du monde est au cœur de l’actualité, et que l’UEFA, la Concacaf et l’AFC ont déjà rejeté l’idée, la Coupe du monde à 64 équipes est également toujours sur la table.

"La FIFA étudie les implications stratégiques d’un éventuel élargissement de la Coupe du monde au-delà de son format actuel", écrit la FIFA. "À cette fin, elle souhaite mandater une agence indépendante afin de déterminer si, et de quelle manière, le passage de 48 à 64 équipes nationales participantes, à partir de l’édition 2030, aurait un impact sur la proposition de valeur du tournoi ainsi que sur l’ensemble de l’écosystème du football."

Quatre semaines pour étudier le projet

L’agence devrait être choisie le 14 août, puis rendre son analyse environ quatre semaines plus tard. Ce n’est qu’après cette étude que la FIFA pourra décider si elle poursuit ou non le projet d’une Coupe du monde à 64 équipes. C’est un dossier du football mondial qu’il faudra suivre dans les prochaines semaines.