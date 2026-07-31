La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

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Le Standard est en route vers sa septième recrue de l'été : Sylvester Jasper s'est grandement rapproché des Rouches ces dernières heures et pourrait signer en bord de Meuse contre une indemnité inférieure à 1,5 million d'euros.