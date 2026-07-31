La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois
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Le Standard est en route vers sa septième recrue de l'été : Sylvester Jasper s'est grandement rapproché des Rouches ces dernières heures et pourrait signer en bord de Meuse contre une indemnité inférieure à 1,5 million d'euros.

Nicolas Baccus

Sylvester Jasper passe sa visite médicale

Sylvester Jasper est actuellement en train de passer sa visite médicale pour devenir un joueur du Standard de Liège. L'ailier gauche bulgare est plus proche que jamais de signer définitivement avec le club liégeois.

Un accord de principe a été établi entre le Standard de Liège et le Železničar Pančevo (Serbie), qui échangent actuellement les différents documents. Le natif de Londres s'apprête à parapher un contrat de trois ans avec une année supplémentaire en option. L'indemnité du transfert avoisine le million d'euros + bonus.

L'annonce officielle de sa signature pourrait avoir lieu aujourd'hui ou demain. Il pourrait être présent au Fan Day lors de la présentation des joueurs demain.

Le Standard est en route vers sa septième recrue de l'été : Sylvester Jasper s'est grandement rapproché des Rouches ces dernières heures et pourrait signer en bord de Meuse contre une indemnité inférieure à 1,5 million d'euros.

Nous vous en parlions cette semaine : sans compter un mercato sortant qu'il faudra combler et qui pourrait notamment concerner Henry Lawrence, deux profils prioritaires sont recherchés par la direction du Standard : un médian plus défensif et un élément offensif.

Celui-ci pourrait avoir été trouvé... contre toute attente par les Rouches. En effet, la direction du Matricule 16 gardait, depuis quelques semaines, le nom de Sylvester Jasper sur sa liste des recrues potentielles.

L'ailier gauche, pouvant également jouer à droite et comme milieu offensif, de nationalité bulgare et nigériane, né à Londres, s'était pendant ce temps grandement rapproché de Zulte Waregem, lui qui avait conclu un accord personnel avec le club flandrien. Ce dernier n'a cependant jamais réussi à se mettre d'accord avec le FK Zeleznicar Pancevo, septième du championnat de Serbie la saison dernière.

Le Standard court-circuite les plans de Zulte pour se diriger vers sa septième recrue

Une période d'attente pendant laquelle le Standard, toujours intéressé par un joueur offensif, est passé à l'action pour le joueur formé à Fulham, ancien international espoirs bulgare qui n'a toutefois jamais été appelé avec la sélection A. Les Rouches auraient trouvé un accord personnel avec leur probable septième recrue et devraient s'accorder avec le club serbe autour d'une indemnité avoisinant les 1,2 million d'euros.

Engagé dans les tours préliminaires de la Conference League avec son club et titulaire au match aller contre Braga, Sylvester Jasper ne le sera pas au retour, ce jeudi soir, en raison de sa probable arrivée en bord de Meuse.

Arrivé l'été dernier et sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Sylvester Jasper reste sur une saison à sept buts et sept passes décisives dans le championnat de Serbie. Sa valeur est estimée à 1,8 million d'euros par le site de référence Transfermarkt.

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