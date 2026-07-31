Le bras droit de Gianni Infantino annonce sa démission : "Je ne peux rester les bras croisés"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le bras droit de Gianni Infantino annonce sa démission : "Je ne peux rester les bras croisés"
Photo: © photonews
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Carlos Cordeiro, le conseiller principal de Gianni Infantino, a annoncé démissionner de son poste. Il s'oppose au projet de la fédération internationale de fonder une société commerciale ouverte à des investisseurs privés. Il révèle également ne pas avoir été informé de ce projet.

C'est une véritable breaking news, comme on dit en anglais, qui est tombée ce vendredi. Le bras droit de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, tourne le dos au président de la FIFA.

Il s'est exprimé dans un communiqué : "En tant que conseiller principal du président de la Fifa, ancien banquier et supporter de football depuis toujours, je ne peux rester les bras croisés alors que la Fifa envisage de vendre une partie de la Coupe du monde."

"Laissez-moi être clair : je n'ai eu aucune implication dans cette proposition, et je m'y oppose sans équivoque. C'est une mauvaise affaire pour les associations membres de la Fifa, pour le football et pour son avenir à long terme", a-t-il poursuivi.

Il se veut clair concernant le projet de Gianni Infantino : "Le football a été au cœur de ma vie et, après plus de 35 ans dans le secteur bancaire, je comprends à la fois la valeur de cet actif et les conséquences d'en céder une partie. C'est pourquoi cette proposition doit être rejetée."

Une absence de réponses à des questions fondamentales ?

Il se pose ainsi de nombreuses questions : "Le plus troublant est l'absence de réponses aux questions fondamentales. Pourquoi cet accord ? Pourquoi maintenant ? Quelle surveillance y a-t-il ? Qui en bénéficie ? Y a-t-il eu un processus concurrentiel ? Quelle gouvernance sera mise en place ? Qu'est-ce que les investisseurs gagneront en fin de compte, et à quel prix pour le football ? (...) Après mûre réflexion, je ne peux plus continuer à exercer mes fonctions de conseiller principal du président de la Fifa. J'ai donc démissionné avec effet immédiat."

Cette information intervient dans un contexte où l'UEFA, la Concacaf et l'AFC ont récemment annoncé s'opposer complètement au projet du président de la FIFA. Il semble désormais peu probable que ce projet voie le jour.

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