Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

Franco Baresi est décédé à l’âge de 66 ans, a annoncé l’AC Milan ce vendredi. La légende de la formation italienne a évolué durant toute sa carrière professionnelle (1977-1997) sous les couleurs du club milanais.

Avec les Rossoneri, il a remporté trois Ligues des champions (1989, 1990 et 1994) et est devenu une véritable icône. Il ne compte pas moins de 719 matchs avec l’AC Milan. Il a également évolué avec la sélection nationale italienne durant 14 années (1980-1994), disputant 81 rencontres.

En 1997, Franco Baresi a mis un terme à sa carrière après 20 années au très haut niveau. Pour lui rendre hommage, le club milanais a décidé que son numéro 6 ne serait plus attribué. Une belle façon de montrer à quel point il a laissé une trace indélébile à l’AC Milan.

Le communiqué de l'AC Milan

"Toute l’histoire de l’AC Milan est en larmes après la disparition de Franco Baresi. Son exemple, sa profondeur humaine et son intégrité resteront à jamais, à l’image de son emblématique maillot numéro 6, une partie intégrante et fondamentale de l’ADN ainsi que de l’histoire du club", a écrit l’AC Milan.

"Les condoléances que l’AC Milan adresse à toute la famille de Franco Baresi dans cette épreuve si douloureuse sont les mêmes que ressent chaque supporter rossonero, qui vit cette perte comme la sienne."

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o



— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

La Serie A a également réagi au décès de la légende de l’AC Milan : "La Ligue italienne de football (Serie A) présente ses condoléances à la suite de la disparition de Franco Baresi et s’associe à sa famille en ce moment de profonde tristesse."

Les causes du décès de Franco Baresi ne sont pas connues. Il est cependant connu que l’ancien joueur avait subi une intervention chirurgicale à l’été 2025 pour se faire retirer un nodule pulmonaire. Sa santé était ainsi fragile et, malheureusement, près d’un an après cette opération, il a perdu la vie.