Le KRC Genk confirme : Besnik Hasi va attirer un Limbourgeois

Ce jeudi, Het Laatste Nieuws annonçait que Yira Sor intéressait de près un club turc : Amedspor, désormais entraîné par Besnik Hasi. L'ailier nigérian a coûté 6,5 millions d'euros au KRC Genk, sans jamais vraiment convaincre. Désormais, son départ se confirme.

Après la fin amère de son aventure au RSC Anderlecht, Besnik Hasi a rapidement rebondi et rejoint la Turquie, devenant l'entraîneur principal d'Amedspor. Et très vite, l'ancien coach des Mauves a activé ses réseaux belges, faisant venir de vieilles connaissances de Pro League dans son nouveau club.

Ainsi, après Gift Orban (ex-La Gantoise) et David Bates arrivé du Standard, c'est un autre joueur de Jupiler Pro League qui, nous le relayions ce jeudi, était sur la liste d'Amedspor : Yira Sor (26 ans), ailier nigérian du Racing Genk. Het Laatste Nieuws, qui annonçait cet intérêt, confirme désormais.

Yira Sor va bel et bien signer en Turquie

Mieux : ce serait apparemment le KRC Genk qui aurait confirmé l'information auprès du média, et en quelque sorte confirmé qu'un départ de Sor pour la Turquie était proche. Un montant est même évoqué : on parle de 3,2 millions d'euros. Yira Sor est estimé à 2,5 millions sur Transfermarkt.

On pourrait ainsi estimer que Genk fait une bonne affaire. Mais Yira Sor avait coûté cher au club limbourgeois, qui avait dépensé 6,5 millions pour s'offrir ses services. Cependant, le Nigérian arrivé du Slavia Prague n'aura jamais vraiment confirmé, malgré 119 matchs disputés (17 buts).



Ce départ s'ajoute notamment à celui, bientôt officiel, de Konstantinos Karetsas pour le Borussia Dortmund. Si ce dernier manquera bien sûr plus au KRC Genk, il faudra tout de même remplacer Yira Sor, qui avait disputé 43 matchs toutes compétitions confondues la saison passée.