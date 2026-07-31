Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie
Photo: © photonews
Le Standard affronte l'Arminia Bielefeld, ce vendredi à 13h30 au SL 16 Football Campus, pour un match à huis clos que nous vous permettons de suivre sur Walfoot.be.
C'est fini entre le Standard et l'Arminia Bielefeld
Coup de sifflet final, et victoire du Standard face à l'Arminia Bielefeld sur le plus petit écart, 1-0. Le seul but de la rencontre a été inscrit à l'heure de jeu par Ibe Hautekiet, servi au premier poteau par un coup-franc de Casper Nielsen.
Les Rouches auront montré de bonnes choses dans le jeu, mais aussi, toujours, un manque de tranchant dans le dernier tiers du terrain et un manque d'occasions franches. L'équilibre de l'équipe est toutefois loin d'être mauvaise, la défense concède peu et les signaux sont assez positifs à huit jours de la réception du Cercle dans le cadre de la première journée.
Trois changements au Standard
75' Le Standard mène toujours contre l'Arminia Bielefeld à 15 minutes du terme. Belmin Dizdarevic, Jordi Makiese et Onésime Kalonji sont montés à la place de Matthieu Epolo, Rayan Touzghar et Bernard Nguene. Bien monté, Makiese s'est procuré une occasion sur un centre en retrait de Fossey, mais a croqué sa frappe.
80' Malamba et N'Famory montent au jeu à la place de Fossey et Nielsen
Les Rouches ouvrent le score à l'heure de jeu
Après un quatrième quart d'heure similaire aux trois autres, le Standard vient de frapper juste après l'heure de jeu et d'ouvrir le score face à l'Arminia Bielefeld. Un coup-franc botté par Nielsen au premier poteau et une reprise du pied d'Ibe Hautekiet pour ouvrir la marque (1-0, 62e).
Toujours pas de changement du côté de Vincent Euvrard, qui vient de voir Matthieu Epolo effectuer un gros arrêt pour éviter l'égalisation allemande sur corner juste après le 1-0. L'entraîneur du Standard a également repris quelques fois Ibrahim Karamoko, qui critique parfois les choix de ses coéquipiers mais qui commet également des erreurs de placement.
0-0 au repos entre le Standard et Bielefeld
C'est la pause entre le Standard et Bielefeld sur le score de 0-0. Le Standard propose des choses intéressantes, mais se montre presque trop appliqué dans le jeu, ce qui nuit à l'effet de surprise et empêche une bonne partie des occasions. Les Rouches créent peu, mais se sont offerts quelques situations, tout de même.
Dans le camp d'en face, Bielefeld construit plus vite, mais ne se montre guère beaucoup plus dangereux. Les Allemands ont eu un peu plus d'opportunités, mais Epolo n'a pas rééllement dû s'employer pour garder sa cage inviolée.
Premier gros danger pour le Standard
32' Première véritable occasion de la partie pour le Standard. Nielsen réclame d'abord un penalty, dos au but, mais l'arbitre ne bronche pas, Ilaimaharitra récupère très haut, Drammeh centre pour Fossey, qui envoie au-dessus
Le Standard bien dans le jeu, mais peu dangereux
20' Première grosse occasion sur coup franc pour Bielefeld après une faute d'Ilaimaharitra, en retard mais pas aidé par deux duels perdus devant lui au milieu de terrain. Le Malgache a été averti, tandis que le coup franc a été contré par le mur. Il avait déjà été coupable d'une très mauvaise passe ayant fini sa course en corner pour Bielefeld quelques instants plus tôt.
Dans le jeu, le Standard construit avec trois défenseurs : Karamoko, Hautekiet et soit Mortensen/Fossey, soit Ilaimaharitra. Si le Malgache reste, les deux pistons montent. Le Standard embête Bielefeld en pressant haut, mais manque encore de justesse dans les derniers mètres pour se créer des occasions. Casper Nielsen est actif dans le pressing, Rayan Touzghar ferme les brèches dans le milieu.
Sylvester Jasper va bien signer au Standard
Pendant ce live, nous pouvons vous confirmer que Sylvester Jasoer va devenir la septième recrue estivale des Rouches. Vu comme un pur ailier par la direction, le Bulgare passe sa visite médicale ce vendredi après les accords tombés entre les différentes parties.
Il est le dernier élément offensif recherché par le Standard, qui aimerait encore recruter un numéro 6 au minimum avant la fin du mercato, puis analyser les événtuels derniers besoins en fonction des départs. Le joueur de 24 ans, né à Londres, va devenir le tout premier Bulgare de l'histoire du Matricule 16.
Le Standard affronte l'Arminia Bielefeld, ce vendredi à 13h30 au SL 16 Football Campus, pour un match à huis clos que nous vous permettons de suivre sur Walfoot.be.
Le Standard affronte l'Arminia Bielefeld, ce vendredi après-midi au SL16 Football Campus. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard aligne une équipe qui ressemblera fortement à celle qui affrontera le Cercle lors de la première journée.
On note un passage à quatre défenseurs, avec Gustav Mortensen, Ibrahim Karamoko, qui est confirmé dans cette position, Ibe Hautekiet et Marlon Fossey.
Marco Ilaimaharitra reste en position de numéro 6, avec Rayan Touzghar et Casper Nielsen devant lui. Adnane Abid et Salieu Drammeh occupent les ailes, Bernard Nguene la pointe.
Le Standard face à Bielefeld à une semaine de la réception du Cercle
Sur le banc, on retrouve une majorité de jeunes joueurs : Belmin Dizdarevic, Yanis Malamba, Jordi Makiese, Traoré N'Famory et Yhanis Onehese pour cette rencontre qui se déroule à huis clos.
Nous vous tiendrons informés, sur Walfoot.be, du déroulement de cette rencontre, débutée sur le coup de 13h30, et nous livrerons la réaction de Vincent Euvrard au coup de sifflet final.
7' Plusieurs bonnes situations pour le #RSCL, qui joue à 4 en perte de balle et à 3 derrière en construction, avec soit Mortensen/Fossey qui reste, soit Ilaimaharitra avec montée des pistons— Loic Woos (@LoicWoos2) July 31, 2026
Vincent Euvrard demande plus de justesse à Salieu Drammeh
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