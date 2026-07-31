Le Standard bat l'Arminia Bielefeld en match amical : retrouvez les moments forts de la partie



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Le Standard affronte l'Arminia Bielefeld, ce vendredi à 13h30 au SL 16 Football Campus, pour un match à huis clos que nous vous permettons de suivre sur Walfoot.be.



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