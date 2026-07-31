Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union
Photo: © photonews
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Dépourvue d'un gardien titulaire depuis le départ de Kjell Scherpen, l'Union Saint-Gilloise s'offre bel et bien les services d'Hervé Koffi, ancien portier de Mouscron et Charleroi, en prêt avec option d'achat. L'officialisation devrait voir le jour ce vendredi.

L'Union Saint-Gilloise n'a pas tardé après le départ de Kjell Scherpen vers Ipswich Town, officialisé en ce début de semaine. Le récent vainqueur de la Coupe de Belgique tient déjà le remplaçant du géant néerlandais.

Et si un léger doute a existé avec la piste menant à Keisuke Osako, les pensionnaires du Parc Duden avaient identifié une autre cible prioritaire, et c'est bien elle qui devrait être officialisée par le club ce vendredi.

Nous parlons évidemment d'Hervé Koffi, qui n'entrait pas dans les plans du RC Lens cette saison et qui va débarquer à l'Union Saint-Gilloise sous la forme d'un prêt d'un an assorti d'une option d'achat.

Jour d'officialisation pour Hervé Koffi à l'Union

Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, le portier burkinabé passé par Mouscron et le Sporting de Charleroi aurait été aperçu à Bruxelles ce jeudi, lui qui passait sa visite médicale avant de signer son contrat avec les Unionistes.

Hervé Koffi devrait donc devenir le gardien titulaire de l'Union, malgré la présence de Vic Chambaere, qui va conserver son rôle de doublure. Koffi devrait être éligible pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions prévu la semaine prochaine contre Bodo/Glimt et devrait donc assister à la Supercoupe entre le Club de Bruges et l'Union.

Lire aussi… Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

International burkinabé à 70 reprises et désormais évalué à 6 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, Hervé Koffi avait livré de grosses prestations sous les couleurs du SCO d'Angers, dont une partition de grande classe lors d'un match face au PSG, qui l'avait placé sur les listes de plusieurs grands clubs français. Il avait opté pour Lens, où il ne s'est pas imposé, ce qui n'a pas empêché l'Union Saint-Gilloise d'en faire son nouveau gardien titulaire.

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