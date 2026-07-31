L’Union SG se frotte les mains : Mohamed Amoura tout proche de rejoindre Benfica

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Mohamed Amoura est très proche de rejoindre Benfica. Une opération qui pourrait rapporter un joli montant à l’Union Saint-Gilloise grâce à une clause de 15 % sur la plus-value d’une future revente.

Il n’existe pour l’instant aucune certitude concernant la durée de son contrat. Pour Mohamed Amoura, ce transfert représente une nouvelle étape importante dans sa carrière. L’international algérien s’est imposé ces dernières années, passant de révélation de la Jupiler Pro League à l’un des attaquants les plus convoités du marché européen.

L’Union avait déboursé 4 millions d’euros

Benfica voit en lui le renfort idéal pour apporter davantage de vitesse, de profondeur et de réalisme à son attaque. L’attaquant avait rejoint l’Union Saint-Gilloise à l’été 2023 en provenance du FC Lugano. À l’époque, le club bruxellois avait investi environ 4 millions d’euros, une somme alors considérée comme importante.

Amoura a toutefois rapidement justifié cet investissement. Grâce à son explosivité, sa qualité technique et son sens du but, il est devenu l’un des joueurs les plus marquants du championnat belge. Il a joué un rôle clé dans la lutte pour le titre de l’Union et s’est également illustré sur la scène européenne.

Après une seule saison, l’Union a réalisé une énorme plus-value. Le VfL Wolfsburg a déboursé près de 15 millions d’euros pour recruter l’Algérien, confirmant une nouvelle fois l’efficacité de la politique de transferts du club bruxellois.

En Allemagne aussi, Amoura a confirmé tout son potentiel. Grâce à sa vitesse en transition, sa qualité de dribble et son efficacité devant le but, il a continué à impressionner, attirant l’intérêt de plusieurs grands clubs européens. Benfica a finalement remporté la mise en trouvant un accord pour un transfert définitif.

L’Union profitera également du transfert

Mohamed Amoura n’est pas le seul à avoir de quoi se réjouir. L’Union Saint-Gilloise suivra également cette opération avec beaucoup d’attention. Lors de son transfert vers Wolfsburg, le club bruxellois avait négocié une clause de 15 % sur la plus-value d’une future revente.

Concrètement, l’Union touchera donc une nouvelle somme lorsque Benfica finalisera le transfert. Après avoir déjà réalisé un bénéfice conséquent en revendant Amoura près de 15 millions d’euros, après l’avoir recruté pour environ 4 millions d’euros un an plus tôt, le club bruxellois va encore percevoir un joli bonus financier grâce à cette clause de revente.

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