"Ma famille me manque" : Hugo Broos quitte son poste de sélectionneur de l’Afrique du Sud

Après une Coupe du monde 2026 réussie à la tête de l’Afrique du Sud, Hugo Broos avait entretenu le flou sur son avenir, alors qu’il avait pourtant annoncé que le Mondial marquerait la fin de sa carrière d’entraîneur. Désormais, c’est officiel : il n’est plus le sélectionneur des Bafana Bafana.

La Fédération sud-africaine a remercié le sélectionneur pour le formidable travail accompli : "Merci, coach Hugo Broos. Une nation reconnaissante vous salue. Coach, alors que vous quittez aujourd’hui votre poste de sélectionneur des Bafana Bafana, nous souhaitons prendre un moment pour vous témoigner notre gratitude la plus profonde et la plus sincère pour tout ce que vous avez apporté au football sud-africain."

Thank You, Coach Hugo Broos. A Grateful Nation Salutes You. 🇿🇦💚💛⚽️

​Coach, ​today, as you step down from your role as Head Coach of Bafana Bafana, we want to pause and extend our deepest, most heartfelt gratitude for everything you have poured into South African football. pic.twitter.com/FqdWFQcnV3 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 31, 2026

L’entraîneur belge est parvenu à qualifier la nation africaine pour la Coupe du monde 2026, ce qui était en soi déjà une réussite. Mais lors de ce Mondial, les Bafana Bafana n’ont pas fait de la figuration. Ils ont terminé deuxièmes de leur groupe et se sont ainsi qualifiés pour les seizièmes de finale avant de se faire éliminer par le Canada (0-1).

Les mots d'Hugo Broos

L’entraîneur explique cette décision de quitter la sélection de l’Afrique du Sud notamment pour être au plus près de sa famille : "Le fait que ma famille me manque et les nombreux moments de solitude en Afrique du Sud ont conduit à cette décision difficile."



"Le fait que nous ayons pu nous qualifier pour la Coupe du monde, quarante ans après ma participation en tant que joueur avec la Belgique au Mondial 1986, a bouclé la boucle. C’est pourquoi je ne prolongerai pas."



Il est très reconnaissant et très heureux d’avoir vécu cette belle aventure : "Ce furent des années formidables, avec de nombreux moments forts et des instants uniques. Des personnes que je ne connaissais pas sont devenues des amis pour la vie. En trente ans de carrière, je n’ai jamais ressenti autant de respect et de gratitude. Je n’oublierai jamais beaucoup d’entre elles et je les garderai dans mon cœur pour le reste de ma vie."