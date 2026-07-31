Analyse Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Cinq millions pour faire bouger les lignes : Lukáš Ambros, le maître à jouer qu'Anderlecht se cherchait ?
Photo: © photonews
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Lukáš Ambros a fêté hier soir sa première titularisation avec Anderlecht. Le Tchèque devrait rendre de fiers services aux Mauves cette saison. Son profil manquait à l'équipe.

Sa présence dans le onze a beau avoir été accélérée par la suspension de Nathan Saliba, Lukáš Ambros est appelé à devenir un acteur majeur de cet Anderlecht new look. Parce qu'il en est le transfert le plus cher de l'été (cinq millions d'euros dépensés). Mais surtout grâce à ce qu'il est déjà en train de démontrer sur le terrain.

Au match aller, le milieu de terrain tchèque était monté peu après l'heure de jeu dans des circonstances difficiles : le Sporting défendait son but d'avance depuis 60 minutes et subissait de plus en plus la pression d'Hammarby.

Hier, c'était tout l'inverse : même si la précoce ouverture du score suédoise a ajouté son lot de crispation, elle a offert à Ambros un scénario où Anderlecht devait créer et accélérer le jeu pour se qualifier. De quoi mettre en lumière ce que la nouvelle recrue a dans le ventre - ou plutôt dans les pieds - et les carences de certains de ses coéquipiers dans son registre préférentiel.

De la créativité derrière les attaquants

Il n'y a pas de doute : être en charge des phases arrêtées dès son premier match officiel (il l'était déjà lors de ses premières minutes en amical) est l'apanage d'un joueur appelé à être le leader technique de l'équipe. Cela s'est rapidement confirmer.

Pour en rester aux phases arrêtées, les premières occasions mauves sont venues de son soyeux pied gauche. Dans le jeu, la rencontre a également laissé entrevoir la finesse technique qui avait déjà convaincu Wolfsburg d'en faire le plus jeune joueur tchèque de l'histoire de la Bundesliga en 2020. Même quand Anderlecht piétinait, Ambros a été le premier à venir créer des décalages dans les intervalles, grâce à sa facilité balle au pied et à sa vision du jeu.

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Ambros Lukas - Kana Marco
© photonews

Au sein d'un Anderlecht dominateur comme rarement en deuxième mi-temps, Enric Llansana s'est parfois aventuré dans les mêmes zones aux abords du rectangle adverse. Avec beaucoup moins de réussite : si le Néerlandais a le sens de l'infiltration, cela n'accélère que rarement le jeu de l'équipe lorsqu'il n'est pas lui-même en position de frappe.

Avec le retour de suspension de Saliba, Vitor Bruno sera amené à faire un choix : le Canadien a le profil qu'il faut pour amener la résistance physique et le volume de jeu qu'il manque encore parfois à Ambros. Derrière eux, le duo Kana - Llansana semble parfois faire double emploi.

Le Néerlandais a pour lui sa maîtrise du pressing : une composante importante du jeu voulu par Vitor Bruno et l'autre interrogation quant au profil d'Ambros. Avec sa deuxième mi-temps, Marco Kana a toutefois lui aussi marqué des points.

Comme en pointe avec la réussite éclatante du passage à deux attaquants, Bruno aura donc des choix de luxe à effectuer dans les prochaines semaines. Et c'est sans doute là l'autre grande satisfaction amenée par la rencontre d'hier soir.

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