"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier

Ali Maamar s’est exprimé à notre micro après la qualification d’Anderlecht pour le troisième tour préliminaire de l’Europa League. Le latéral bruxellois s’est évidemment montré ravi du succès des Mauves contre Hammarby (3-1).

Ali Maamar a commencé par parler de la forte intensité de cette rencontre : "C’était un bon match. C’était un match avec beaucoup d’intensité. On a joué avec beaucoup d’envie, donc c’était un match plaisant à jouer. C’était notre problème : ne pas réussir à se mettre directement dans le bain. Mais, pour moi, la réaction est le plus important. On a eu une bonne réaction et c’est ce qu’il faut retenir aujourd’hui. Je suis content du résultat. Il y a eu des choses positives, mais aussi des choses un peu moins bonnes qu’il faudra analyser."

Beaucoup d’intensité

"On a mis beaucoup plus d’intensité et un peu plus notre jeu en place en deuxième mi-temps. On a respecté les consignes du coach, donc c’était vraiment positif. On prenait beaucoup de plaisir à jouer et je pense que cela s’est vu, notamment dans notre connexion avec le public", a-t-il poursuivi.

À la mi-temps, Anderlecht est rentré au vestiaire en étant mené 1-0. Paulos Abraham avait inscrit, à ce moment-là, le seul but de la partie après deux minutes de jeu. Quel a été le message de Vítor Bruno pour motiver ses troupes à la pause ? "Le coach a rappelé ce qu’il fallait faire. Nous devions garder le ballon et mettre le pressing pour être dominants. C’est ce que nous avons montré en deuxième mi-temps."

Une bonne ambiance

L’ambiance dans le stade était au rendez-vous pour cette première européenne de la saison au Lotto Park : "Nous étions super contents de revoir le public, ça faisait longtemps. C’était notre douzième homme. Ils nous ont grandement aidés à remporter ce match. On est fiers de notre public."

"Je ne peux pas trop réagir à chaud pour le moment. Je vais encore voir le match avec le staff. Mais collectivement, c’est très positif. Individuellement, cela a été également."



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Prochain défi : le PAOK Salonique

Anderlecht affrontera le PAOK Salonique au troisième tour préliminaire de l’Europa League. "On abordera ce match avec beaucoup de motivation, parce qu’on sait que c’est une bonne équipe. Mais nous avons les moyens d’aller en phase de ligue de l’Europa League. On va se donner."

Ali Maamar séduit par Lukáš Ambros

Nous avons ensuite interrogé Ali Maamar sur Lukáš Ambros, nouvelle recrue d’Anderlecht. Que pense le Bruxellois de son nouveau coéquipier ? "C’est un super joueur. On est contents de l’avoir. Il possède énormément de qualités avec le ballon, il travaille beaucoup. Il s'est vite intégré au groupe. C’est vraiment une bonne personne et un très bon joueur."

"On travaille maintenant depuis quelques semaines avec Vítor Bruno et on commence à s’habituer à sa façon de travailler. C’est vraiment bien et très positif. On commence à s’habituer à ses pressings. C’est vraiment positif. On est contents d’avoir pressé devant notre public et devant le coach", a-t-il conclu.