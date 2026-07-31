Réaction "Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste

Scott Crabbé depuis le Lotto Park
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"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste
Photo: © photonews
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Mihajlo Cvetković est sorti du banc dès la mi-temps pour aider Anderlecht a prendre le dessus contre Hammarby. L'attaquant serbe a marqué des points mais se la joue modeste.

Comme à l'aller, Mihajlo Cvetković a débuté la rencontre sur le banc. Cette fois, la physionomie de la rencontre l'a amené à monter dès la mi-temps. Avec le succès que l'on connaît : le Serbe a pesé sur la défense d'Hammarby : en plus de passer presque systématiquement devant son homme, il a permis à Danylo Sikan de disposer d'un peu plus de liberté qu'en première mi-temps.

Le voir hors du onze pour les deux premiers matchs cruciaux de ce début de saison en a pourtant étonné plus d'un. En conférence de presse, Vitor Bruno a expliqué que son attaquant avait perdu quelques jours à cause de légers problèmes physiques au début de la préparation et avait donc accusé du retard. Pourtant, jeudi, le coach a reçu la réponse parfaite de son avant-centre : pas avec des mots, mais avec ses performances sur le terrain.

"Je ne suis pas surpris", a réagi Cvetkovic, interrogé sur son rôle de remplaçant. "J'essaie simplement de faire de mon mieux à chaque fois. C'était le choix de l'entraîneur".

Prêt à monter en puissance dans les prochaines semaines

Le banc aura été prépondérant. Cvetkovic en premier, même s'il ne tient pas à tirer la couverture à son entrée en jeu :  "Non, je ne peux pas dire que j'ai changé le match", a-t-il répondu avec modestie. "L'équipe a été incroyable. Cette victoire appartient à toute l'équipe, pas seulement à moi".

Quand on lui a fait remarquer qu'il avait pourtant provoqué le tournant, il a souri. "D'accord, vous pouvez le dire. Je ne peux pas le dire moi‑même. L'équipe a gagné aujourd'hui. Nous étions tous ensemble dès la première minute. En seconde période, nous avons montré nos qualités".

Lire aussi… "Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois

Le 4-4-2 de retour au Lotto Park ?

Avec sa belle entrée en jeu, Cvetkovic a renforcé sa candidature pour une place de titulaire. Vitor Bruno a même plaisanté après le match qu'il devrait peut‑être le laisser sur le banc plus souvent si, à chaque fois, il réagit comme ça.

Le Serbe reste toutefois à l'écart de cette discussion. Il ne se préoccupe pas outre mesure de son rôle en attaque. Qu'il joue seul en pointe ou à deux, cela ne change, à l'entendre, pas grand‑chose pour lui : "Pour moi, c'est pareil. On a une bonne entente avec Dani, mais aussi avec Bertaccini, Degreef ou Stroeykens. Ça m'est égal".

Le jeune attaquant voulait surtout retenir l'ambiance des grands soirs du Lotto Park : "Les supporters étaient géniaux, c'était très beau".

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