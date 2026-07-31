"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire

L'information n'est pas encore officielle à 100 %, mais elle est déjà confirmée à demi-mots par le Racing Genk : Konstantinos Karetsas va bien rejoindre le Borussia Dortmund contre une indemnité avoisinant les 30 millions d'euros.

Ce mercato estival est décidément celui de tous les records pour nos clubs de Jupiler Pro League. Alors que le Club de Bruges a vendu Christos Tzolis contre 40 millions d'euros et pourrait espérer une indemnité encore plus importante pour Joël Ordonez, le Racing Genk va également frapper fort avec Konstantinos Karetsas.

En effet, l'ancien international espoirs belge, qui a depuis opté pour la Grèce, est en partance pour le Borussia Dortmund, qui n'a pas non plus lésiné sur l'indemnité de transfert afin de devancer plusieurs autres cadors européens.

Une offre de 30 millions d'euros, sans compter les bonus, était évoquée pour celui qui a grandi dans le Limbourg et qui s'apprête, pour la toute première fois de sa carrière et de sa vie, à ne plus avoir aucun lien direct avec la Belgique.

Genk commence déjà à dire au revoir à Konstantinos Karetsas

L'information n'est pas encore officielle, mais elle a été confirmée à demi-mots par le compte officiel du Racing Genk, qui a publié une vidéo de Konstantinos Karetsas accompagnée du message : "Annonce officielle après le week-end."

Cela semble clair : le club prépare déjà ses adieux à sa pépite de 18 ans, qui compte déjà 114 apparitions dans le monde professionnel, dont 92 avec l'équipe première de Genk.



