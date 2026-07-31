"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Né et élevé ici" : Genk tease le plus gros transfert sortant de son histoire
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'information n'est pas encore officielle à 100 %, mais elle est déjà confirmée à demi-mots par le Racing Genk : Konstantinos Karetsas va bien rejoindre le Borussia Dortmund contre une indemnité avoisinant les 30 millions d'euros.

Ce mercato estival est décidément celui de tous les records pour nos clubs de Jupiler Pro League. Alors que le Club de Bruges a vendu Christos Tzolis contre 40 millions d'euros et pourrait espérer une indemnité encore plus importante pour Joël Ordonez, le Racing Genk va également frapper fort avec Konstantinos Karetsas.

En effet, l'ancien international espoirs belge, qui a depuis opté pour la Grèce, est en partance pour le Borussia Dortmund, qui n'a pas non plus lésiné sur l'indemnité de transfert afin de devancer plusieurs autres cadors européens.

Une offre de 30 millions d'euros, sans compter les bonus, était évoquée pour celui qui a grandi dans le Limbourg et qui s'apprête, pour la toute première fois de sa carrière et de sa vie, à ne plus avoir aucun lien direct avec la Belgique.

Genk commence déjà à dire au revoir à Konstantinos Karetsas

L'information n'est pas encore officielle, mais elle a été confirmée à demi-mots par le compte officiel du Racing Genk, qui a publié une vidéo de Konstantinos Karetsas accompagnée du message : "Annonce officielle après le week-end."

Cela semble clair : le club prépare déjà ses adieux à sa pépite de 18 ans, qui compte déjà 114 apparitions dans le monde professionnel, dont 92 avec l'équipe première de Genk.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Borussia Dortmund
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

Le Bayern de Vincent Kompany atomise une équipe amateur : "C’est une tradition, nous sommes chez nous ici"

11:20
Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

10:30
La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

La septième recrue estivale du Standard passe actuellement sa visite médicale pour rejoindre le club liégeois

10:50
Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

Le football italien en deuil : Franco Baresi, légende de l’AC Milan, est décédé à l’âge de 66 ans

10:00
"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

"J'ouvrais le livre, puis je prenais ma décision" : Davy Roef a sorti une arme secrète pour qualifier Gand

09:30
Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

09:00
Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

Coup de tonnerre à Beveren : le grand architecte de la remontée du club s'en va

08:00
"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier Réaction

"Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier

08:30
1
Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

07:00
"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste Réaction

"Je ne suis pas surpris" : Mihajlo Cvetković réagit à son statut de réserviste

06:30
Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

Au bout du suspense et… de l’ennui, Gand se qualifie pour le 3e tour préliminaire de la Conference League

06:32
Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

Les détails sont connus : Hervé Koffi va bien devenir le nouveau gardien de l'Union

06:00
L'une des surprises de l'été : pourquoi l'Antwerp offre-t-il une deuxième chance à Michael Frey ?

L'une des surprises de l'été : pourquoi l'Antwerp offre-t-il une deuxième chance à Michael Frey ?

23:20
Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

Cvetkovic en game changer, Llansana maladroit : les notes d'Anderlecht contre Hammarby

23:16
"Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois

"Ça, il ne va pas aimer l’entendre" : Vitor Bruno explique son premier coup tactique sur le banc anderlechtois

23:28
1
Jesse Bisiwu n'est pas seul : un autre grand talent du FC Bruges file en Espagne contre plusieurs millions

Jesse Bisiwu n'est pas seul : un autre grand talent du FC Bruges file en Espagne contre plusieurs millions

23:00
45 minutes de domination sans partage : Anderlecht fait exploser Hammarby en plein vol

45 minutes de domination sans partage : Anderlecht fait exploser Hammarby en plein vol

22:24
Le verdict est tombé : voici le prochain adversaire du Sporting d'Anderlecht en Europa League

Le verdict est tombé : voici le prochain adversaire du Sporting d'Anderlecht en Europa League

22:40
Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

Son départ se rapproche : Yacine Titraoui a un accord personnel pour quitter Charleroi

22:00
Le meilleur de Belgique ? Voici l'arbitre de la Supercoupe entre Bruges et l'Union

Le meilleur de Belgique ? Voici l'arbitre de la Supercoupe entre Bruges et l'Union

21:30
Cvetkovic ! Anderlecht renverse la situation ! Direct commenté Live

Cvetkovic ! Anderlecht renverse la situation ! Direct commenté

21:00
Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

20:40
Gianni Infantino isolé ? Une grande alliance pourrait faire échouer son projet

Gianni Infantino isolé ? Une grande alliance pourrait faire échouer son projet

21:00
Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

20:10
Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

19:40
Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

19:10
Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

18:20
Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique

Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique

18:00
La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

18:45
Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ? Interview

Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?

17:30
Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

17:00
"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard Interview

"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

15:30
Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

16:30
Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

15:00
Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 20:30 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved