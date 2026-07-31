"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise

"Notre travail est loin d’être terminé" : Rik De Mil veut encore renforcer son groupe à La Gantoise
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Alors qu’elle vient de se qualifier pour le troisième tour préliminaire de la Conference League, La Gantoise continue d’être active sur le marché des transferts. Rik De Mil estime que l’effectif doit encore être renforcé.

La Gantoise a déjà enregistré plusieurs renforts. Christian Burgess a notamment fait forte impression en défense centrale face au LNZ Cherkasy, tandis que Mouhamed Ngom a également livré une prestation solide jeudi soir.

Josué Vergara a été aligné en attaque. Laszlo Benes devait, quant à lui, apporter son expérience au milieu de terrain, mais il a été remplacé à la mi-temps. Hyllarion Goore a également dû évoluer sur le flanc droit pour l’occasion, alors que ce n’est pas son poste habituel. 

Le travail de La Gantoise n’est pas terminé

"Notre travail est loin d’être terminé. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. C’était important de régler rapidement certains dossiers, mais plusieurs éléments doivent encore être améliorés et nous devons encore recruter plusieurs joueurs", a déclaré Rik De Mil après la qualification face à Cherkasy.

"Goore a fait de son mieux, mais ce n’est pas son poste. Nous devons trouver quelqu’un pour évoluer sur le flanc droit et nous y travaillons activement. Je n’ai pas besoin de mettre la pression, car je suis sur la même longueur d’onde que la direction."

Rik De Mil connaît les postes à renforcer

Selon l’entraîneur, le futur renfort devra être capable de faire passer l’équipe à un niveau supérieur. Les joueurs de couloir sont ceux qui peuvent et doivent faire la différence. La Gantoise souhaite donc encore se renforcer à ce poste.

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L’effectif reste également assez limité sur le flanc gauche, où seul Araujo semble actuellement prêt. Le jeune Lars Cooman aura encore besoin d’un peu de temps pour franchir complètement le cap entre Knokke et La Gantoise.

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