OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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OFFICIEL : Le Barça attire un grand talent belge
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Jesse Bisiwu semble s'envoler en direction du Barça. Cela faisait un moment que le géant espagnol suivait le dossier, mais ce dernier est désormais entré dans sa phase décisive.

Florent Malice

C'est désormais officiel : Jesse Bisiwu est un joueur du FC Barcelone

Il ne manquait que l'officialisation, et la voilà désormais tombée : le tout jeune talent du FC Bruges Jesse Bisiwu (18 ans) quitte le Jan Breydel, où il n'a même pas eu l'occasion de faire ses débuts en équipe A, pour le FC Barcelone. Un transfert qui rapporte environ 10 millions d'euros au Club de Bruges.

Cela fait longtemps maintenant que le dossier est en phase de finalisation, et Bisiwu a désormais officiellement signé jusqu'en 2031 en Catalogne. S'il n'est pas exclu qu'il obtienne du temps de jeu avec l'équipe B, Jesse Bisiwu arrive en théorie pour renforcer... l'équipe A des Blaugrana, si surprenant que cela puisse paraître.

 

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu aperçu à Barcelone

Des images de Jesse Bisiwu à Barcelone ont désormais été publiées sur les réseaux sociaux. Le joueur est bel et bien venu signer son contrat avec le club catalan après avoir réussi sa visite médicale et quitte ainsi le Club de Bruges.

Il a été aperçu en train de quitter la Ciutat Esportiva après avoir probablement, semble-t-il, signé son contrat. Il pourrait faire ses débuts face à l’Udinese ou Nottingham Forest le 8 août, rapporte Diario. Ce soir, le FC Barcelone affronte Birmingham en match amical (20h45), mais Jesse Bisiwu ne jouere évidemment pas déjà.

Nicolas Baccus

Jesse Bisiwu a réussi sa visite médicale

L’expert mercato Sacha Tavolieri révèle que Jesse Bisiwu a passé sa visite médicale obligatoire avant de rejoindre le FC Barcelone. Le joueur belge l’a réussie et s’apprête désormais à officiellement devenir un joueur du club catalan.

Il signe pour cinq ans au FC Barcelone. Il devrait officiellement être présenté à la presse, non pas ce week-end, mais dès la semaine prochaine. Jesse Bisiwu s’apprête ainsi à franchir un véritable cap dans sa carrière à seulement 18 ans.

L’attaquant n’a, pour l’instant, jamais évolué en dehors de la Belgique. Il a été formé à Louvain avant de rejoindre ensuite le Club de Bruges.

Jesse Bisiwu semble s'envoler en direction du Barça. Cela faisait un moment que le géant espagnol suivait le dossier, mais ce dernier est désormais entré dans sa phase décisive.

C'est le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri qui l'annonce sur X :  un accord total a été trouvé entre le FC Barcelone et le Club de Bruges.

Jesse Bisiwu a lui aussi donné son feu vert à un transfert en Catalogne. Il ne reste désormais plus que les dernières formalités à régler, notamment les démarches administratives et la visite médicale. Ce n'est qu'après cela que le transfert pourra être officialisé.

Pour le Club de Bruges, il s'agit d'un dossier particulier. Âgé d'à peine 18 ans, Jesse Bisiwu était déjà l'objet des convoitises de nombreux top clubs étrangers. Le FC Barcelone le suivait depuis un certain temps et voit en l'ailier belge un joueur au fort potentiel. Les "Blaugrana" souhaitaient boucler son arrivée dès maintenant, avant que d'autres clubs ne passent véritablement à l'action.

 

Sur le plan financier, un accord aurait désormais été trouvé, selon Sacha Tavolieri. Aucun montant précis n'a été communiqué, mais le transfert comprendrait des bonus liés aux performances ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Un élément qui pourrait s'avérer important pour le Club de Bruges si Bisiwu poursuit sa progression en Espagne. Ces derniers jours, il était question d'une offre de 10 millions d'euros, refusée par le club brugeois.

Il était sous contrat jusqu'en 2027

Jesse Bisiwu est encore sous contrat avec le Club de Bruges jusqu'en juin 2027. Le club disposait donc d'une certaine marge de négociation, même si un moment charnière approchait. Sans prolongation, le joueur serait entré dans sa dernière année, avec le risque de partir libre et gratuitement en juin prochain.

Selon Transfermarkt, le jeune ailier est actuellement évalué à 800.000 euros. Il compte pour l'instant une sélection avec les U19 belges et a également porté les couleurs de plusieurs équipes nationales de jeunes.

Il est fort probable que le FC Barcelone ait déjà élaboré un plan de développement pour lui, avec un passage par le Barça Atlètic et, éventuellement, une intégration à l'équipe première s'il s'adapte rapidement. Le Club de Bruges est ainsi sur le point de perdre un nouveau jeune talent, tout en s'assurant une certaine protection financière grâce aux bonus et au pourcentage à la revente. L'opération n'a pas encore été officialisée, mais tout indique que Bisiwu deviendra prochainement un joueur du FC Barcelone.

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