Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges

Scott Crabbé, journaliste football
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Olaru très discret, Mac Allister fait la différence : les notes de l'Union contre Bruges
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L'Union a remporté la Supercoupe aux tirs au but contre le Club de Bruges. Voici les notes des joueurs pour leur prestation individuelle.

Chambaere (7,5) : comme la saison dernière, ce début d'exercice est l'occasion pour lui de s'illustrer. Le match ne s'y est pas vraiment prêté dans un premier temps. Impuissant sur le but brugeois, il n'a pas eu besoin de sortir des parades spectaculaires. Mais il ne lui en a fallu qu'une, lors de la séance de tirs au but, pour faire gagner un prix à son équipe.

Mac Allister (8) : n'a pas laissé son mordant en vacances, comme l'ont directement montré ses premières interventions, toujours aussi sèches. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est lui-même chargé d'égaliser avec un véritable geste d'attaquant. Moins spectaculaire que celui de la saison dernière ici-même mais pas annulé par le VAR, cette fois.

Sylla (6) : le coffre de Christian Burgess, la vitesse en plus pour rattraper Tresoldi lorsque ce dernier a tenté de prendre la profondeur dans son dos. Mais encore quelques sautes de concentration.

Sykes (5,5) : appliqué dans ses anticipations mais parfois pris de vitesse lorsque Carlos Forbs appuyait sur le champignon. Deux situations assez litigieuses dans son rectangle.

Patris (5,5) : a parfois eu du mal avec la vivacité de Diakhon, même si ses reconversions ont fait mal à Bruges en début de match

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Van de Perre (7,5) : très prompt pour profiter du manque de rythme de Vanaken en jaillissant dans ses pieds. A encore grandi dans son match en deuxième mi-temps, avec deux projections qui ont amené les deux plus grosses occasions des siens (dont le but).

Zorgane (7) : au four et au moulin, que ce soit pour jouer en une touche dans l'entrejeu et ainsi fluidifier le jeu unioniste, mais aussi l'un des premiers à venir se faire respecter quand les esprits commençaient à s'échauffer. Une alerte musculaire avant la mi-temps qui n'a finalement pas prêté à conséquence.

Olaru (5) : assez discret, bien contenu par Hugo Vetlesen, il s'est signalé juste avant sa sortie, avec une reprise dans un angle fermé repoussée par Sommer. 

Guilherme (5) : pas encore à son niveau de la deuxième partie de saison dernière : ses centres n'étaient pas bien ajustés, il a également souffert défensivement face à Forbs. A sa décharge, il ne sera pas le dernier cette saison.

Florucz (4) : une occasion de s'illustrer avec la présence de Biondic sur le banc. Mais il ne l'a pas vraiment saisie. Assez discret et peu menaçant. Une belle occasion ratée après un peu plus de cinq minutes qui ne l'a pas aidé à se mettre dans son match. 

Fuseini (7,5) : sans doute la satisfaction unioniste de la soirée. Dès le début, il a montré qu'il avait de bonnes jambes, avec plusieurs courses en profondeur qui ont amené des occasions franches. Une véritable bouffée d'air frais après ce qui lui est arrivé en début de semaine.

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