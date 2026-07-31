Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Sa fracture n'a rien changé : ça bouge pour Cédric Hatenboer, sur une voie de garage à Anderlecht
Photo: © photonews
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Victime d'une fracture du nez en début de préparation, Cédric Hatenboer attire l'intérêt d'Heerenveen, qui serait revenu à la charge de manière assez concrète ces derniers jours. Le médian néerlandais, de son côté, souhaite toujours quitter le Sporting d'Anderlecht.

Revenu au Sporting d'Anderlecht après son prêt à Telstar, le deuxième consécutif après celui au Sparta Rotterdam, le club en provenance duquel il a signé au Lotto Park en janvier 2025 contre deux millions d'euros, Cédric Hatenboer ne figurait pas dans la sélection de Vitor Bruno pour le match capital des Mauves contre Hammarby en Europa League.

Pas uniquement à cause d'un choix tactique, mais aussi parce que le milieu de terrain néerlandais s'est fracturé le nez à l'entraînement au début du mois de juillet et a dû subir une opération, lui qui a depuis retrouvé le terrain d'entraînement.

L'intérêt revient pour Cédric Hatenboer

Cela ne change toutefois pas grand-chose à sa situation : pas désireux de rester à Anderlecht, Cédric Hatenboer attire l'attention de plusieurs clubs de l'élite du football néerlandais, qui ne parviennent toutefois pas à trouver d'accord avec le RSCA.

Un autre vient de s'ajouter à la liste : Heerenveen, selon les informations de nos confrères néerlandais de l'Algemeen Dagblad, qui rappellent la très bonne fin de saison dernière de Cédric Hatenboer avec Telstar.


En vue d'un prêt ou d'un transfert définitif ? On ne le sait pas encore, mais voilà donc un nouveau prétendant pour le joueur de 21 ans, qui pourrait bien quitter le Lotto Park cet été malgré un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029.

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