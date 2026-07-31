Un jeune talent belge figurerait sur la short-list du RB Leipzig en cas de départ de Yan Diomandé

Selon le BILD, Malick Fofana ferait partie de la short-list du RB Leipzig pour remplacer Yan Diomandé en cas de départ. L’Ivoirien semble se rapprocher d’un transfert vers le Real Madrid cet été. Après seulement une saison en Allemagne, le natif d’Abidjan pourrait ainsi déjà partir.

Les Merengues seraient en pole position pour recruter l’ailier de 19 ans. Le Paris Saint-Germain tenterait cependant toujours de s’immiscer dans le dossier. Le club français n’a visiblement pas encore véritablement lâché l’affaire, mais un transfert vers la capitale espagnole semble, pour l’instant, le plus probable.

Le RB Leipzig demanderait au moins 120 millions d’euros pour son joueur, estimé à 90 millions d’euros selon Transfermarkt et encore sous contrat avec le club allemand jusqu’au 30 juin 2030. Son départ serait difficile à remplacer du côté de l’écurie allemande, mais il est clair que l’apport financier serait énorme, Yan Diomandé étant arrivé à Leipzig pour 20 millions d’euros en provenance de Leganés à l’été 2025.

L’évolution du jeune joueur est tout simplement impressionnante. En janvier 2025, il rejoignait pour la première fois un club européen en quittant une académie sportive américaine, la DME Academy, pour signer à Leganés. Désormais, il est l’un des joueurs les plus chers du football actuel et est dans le viseur des plus grands clubs.

Malick Fofana vers un départ de Lyon et un transfert au RB Leipzig ?

Le RB Leipzig étudierait plusieurs pistes pour le remplacer en cas de départ, selon le BILD. Malick Fofana serait ainsi envisagé par la formation allemande. Mais il ne serait pas le seul : Francisco Conceição (Juventus), Paul Nebel (Mayence) et Tyler Dibling (Everton) font également partie des pistes étudiées. Said El Mala figurait lui aussi sur cette liste, mais Leipzig aurait finalement abandonné cette option, son prix pouvant atteindre 50 millions d’euros étant jugé trop élevé.



Leipzig estime avoir besoin de quatre ailiers de top niveau pour la saison prochaine. Yan Diomandé, Antonio Nusa, Johan Bakayoko et Tidiam Gomis sont actuellement les joueurs disponibles, mais si l’un d’eux venait à partir, une nouvelle arrivée serait envisagée.