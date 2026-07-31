Un milieu belge proche d’un transfert en Angleterre : accord personnel conclu

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Arne Engels se rapproche de transfert en Angleterre. Le milieu belge de 22 ans a trouvé un accord personnel avec West Ham United.

Arne Engels (ancien joueur du Club de Bruges et formé à La Gantoise) ne manque pas de prétendants. Plusieurs grands clubs européens souhaitent s’attacher les services du milieu de terrain du Celtic Glasgow cet été.

Nottingham Forest suivait déjà le dossier depuis un certain temps, tandis que Crystal Palace avait transmis une première offre concrète au Celtic. Il restait à voir quelle serait la réponse du club écossais.

Arne Engels a trouvé un accord avec West Ham

Selon nos informations, West Ham United est désormais parvenu à un accord personnel avec Arne Engels. Le Belge de 22 ans jouit d’une excellente réputation en Angleterre après sa très belle saison sous les couleurs du Celtic Glasgow. Tottenham, Fulham, l’AS Rome et l’Atlético de Madrid figurent également parmi les clubs intéressés, mais West Ham semble aujourd’hui tenir la corde.

Le parcours d’Arne Engels continue ainsi de prendre une nouvelle dimension. Parti du Club de Bruges faute de perspectives, il est passé par Augsbourg, puis le Celtic Glasgow. Un accord entre les clubs est désormais attendu dans les prochains jours, même si le Celtic et West Ham doivent encore s’entendre sur le montant du transfert.


Sacré champion d’Écosse avec le Celtic lors de la dernière journée, Arne Engels aurait pu disputer la Ligue des champions, mais tout indique qu’il s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant le club d'EFL Championship. Il est encore sous contrat pour deux saisons avec le club écossais et sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt.

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