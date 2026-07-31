Vincent Euvrard confirme un nouveau transfert au Standard : "Encore un joueur qui aura un défi devant lui"

La septième recrue estivale du Standard est bel et bien en approche. Vincent Euvrard nous a confirmé la finalisation du dossier Sylvester Jasper, qui passait sa visite médicale ce vendredi et qui viendra renforcer et diversifier le secteur offensif des Rouches.

Le Standard s'est imposé 1-0 face à l'Arminia Bielefeld en match amical, ce vendredi après-midi, grâce au seul et unique but d'Ibe Hautekiet à l'heure de jeu. Une rencontre après laquelle Vincent Euvrard s'est exprimé, et pas seulement sur la prestation de ses joueurs.

Interrogé par nos soins, le T1 des Rouches a également confirmé l'arrivée de Sylvester Jasper, qui passait ses tests médicaux ce vendredi et qui va donc s'engager contre un montant légèrement supérieur au million d'euros. "On va bien finaliser ce transfert. C'est un ailier qui est très bon en un contre un, qui sait déborder du côté gauche et délivrer un centre, mais qui sait aussi rentrer dans le jeu et frapper. Il peut également jouer à droite, mais c'est à gauche qu'il a montré le plus de qualités", nous a-t-il déclaré.

"L'année dernière, on avait trop peu de joueurs comme ça. Maintenant, avec Adnane, qui est meilleur quand il peut dribbler vers l'intérieur du jeu, Salieu (Drammeh) et Sylvester (Jasper), on aura davantage de joueurs capables de faire la différence sur les côtés."

Un joueur offensif complet avec Sylvester Jasper, le Standard a un accord avec un médian défensif

Sylvester Jasper est droitier, lui qui pourrait donc évoluer sur son pied opposé. "Quand tu vois ses frappes, tu te dis qu'il est droitier. Mais quand tu vois ses centres, tu te dis qu'il est gaucher. C'est souvent un bon signe. C'est encore un joueur qui aura un défi devant lui et qui devra montrer qu'il est capable de faire en première division belge ce qu'il a fait en première division serbe."

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Il sera donc le dernier joueur offensif polyvalent voulu par la direction du Standard, qui aimerait encore recruter un médian défensif et qui, selon nos informations, a conclu un accord personnel avec une cible potentielle. Les Rouches doivent encore trouver un accord avec le club du joueur, dont le nom n'a pas encore fuité.