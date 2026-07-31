Visite des vestiaires, dédicaces, troisième maillot dévoilé : le Fan Day du Standard aura lieu ce samedi

Une semaine avant la reprise de la Jupiler Pro League et la réception du Cercle de Bruges, le Standard organise son traditionnel Fan Day ce samedi. Diverses animations seront proposées avec les partenaires du club, une séance de dédicaces aura lieu et le troisième maillot sera dévoilé.

Pile une semaine avant son grand retour à la compétition, à domicile face au Cercle de Bruges, le Standard organisera son traditionnel Fan Day d'avant-saison, ce samedi 1er août au stade de Sclessin entre 10h00 et 18h00.

Un événement pour lequel, comme l'été dernier, plus de 10.000 supporters des Rouches sont attendus et où seront organisées diverses activités par les différents sponsors et partenaires du Standard, dont Circus Daily, Coca-Cola et Jupiler, mais aussi les pompiers, la police et la Ville de Liège, Child Focus, l'AviQ, l’ASBL Des Racines et des Ailes d’Acier, et bien d'autres.

En point d'orgue, pour les supporters, la visite du vestiaire des joueurs et du bord du terrain en début de journée, ainsi que la traditionnelle séance de dédicaces entre 16h00 et 18h00, juste avant la fermeture du site. Les jjoueurs qui y participeront seront communiqués par le club ce vendredi.

Le maillot third du Standard sera dévoilé ce samedi

L’animation de la scène, où les joueurs seront présentés au public sur le coup de 15h30, sera assurée par le speaker officiel du Standard, Jacques Massart, tandis que DJ Oli Soquette accompagnera la journée en musique.

À noter que la billetterie et les boutiques du stade seront ouvertes tout au long de la journée, et que le maillot "third" du club sera dévoilé ce samedi et disponible à la boutique du club dans la foulée. Les dernières informations seront publiées sur le site internet du Standard et sur l'événement Facebook créé par le club.



