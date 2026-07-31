Visite médicale réussie : ce jeune talent belge va rejoindre le FC Barcelone

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Jesse Bisiwu semble s'envoler en direction du Barça. Cela faisait un moment que le géant espagnol suivait le dossier, mais ce dernier est désormais entré dans sa phase décisive.