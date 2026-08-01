C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise
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Ce ne sera ni Faris Haroun, ni Marink Reedijk. L'Antwerp n'avait toujours pas d'entraîneur à une grosse semaine du début du championnat, et a désormais trouvé l'heureux élu : il s'agira de Marvin Compper, qui va signer un contrat de deux ans.

Alors que nous sommes déjà au mois d'août et que le coup d'envoi de la saison est prévu dans une semaine, l'Antwerp a encore du pain sur la planche. Récemment racheté par un consortium emmené par Wouter Vandenhaute et Toby Alderweireld, le Great Old a perdu énormément de joueurs partis libres cet été, et accélère ces derniers jours sur le mercato : les arrivées de Maxime Busi et de l'ancien de la maison Michael Frey ont déjà été officialisées.

Mais pour diriger tout ce petit monde, il fallait aussi un entraîneur. Faris Haroun, qui est à la tête des équipes de jeunes anversoises, avait dépanné en fin de saison passée mais n'était pas le candidat n°1 de la nouvelle direction pour démarrer la saison. On a longtemps parlé de Marink Reedijk, l'entraîneur à succès du SK Beveren, qui a quitté le Pays de Waes après avoir décroché la promotion en D1A.

Marvin Compper sera bien le T1 de l'Antwerp

Mais il y a quelques jours, un nouveau nom apparaissait dans la presse néerlandophone : celui de Marvin Compper. Une sacrée surprise, car Compper est plus connu pour sa riche carrière de joueur, en Bundesliga surtout (33 matchs pour le Borussia Mönchengladbach, 171 pour Hoffenheim, une cap avec l'Allemagne) que pour son travail en tant qu'entraîneur.

Mais Het Laatste Nieuws confirme ce week-end : c'est bien l'Allemand de 41 ans qui va prendre les rênes de l'Antwerp, et s'engager pour deux ans. Ce sera sa... première expérience en tant qu'entraîneur principal : Marvin Compper arrive du FC Saint-Gall, où il est entraîneur adjoint depuis deux ans. Avant cela, Compper a principalement travaillé avec Ralf Rangnick au Lokomotiv Moscou, où il a été analyste, adjoint et même entraîneur intérimaire, avant de rejoindre le Red Bull Leipzig où il a travaillé avec les jeunes.


Faris Haroun a bien connu Marvin Compper lors de leur formation pour devenir entraîneur, ce qui a probablement joué en faveur du Germano-français, dont le père est Guadeloupéen. C'est toutefois un sacré pari de la part de Wouter Vandenhaute que de confier son nouveau projet anversois à un entraîneur dénué d'expérience, que ce soit du football belge ou du job de T1...

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