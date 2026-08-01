Le jackpot pour Charleroi, qui perd un cadre mais va empocher une belle somme

C'est désormais imminent : Yacine Titraoui va bel et bien rejoindre le Racing Lens. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, les Sang & Or ont trouvé un terrain d'entente avec le Sporting Charleroi concernant un transfert à hauteur de 8 millions d'euros.

La saga Yacine Titraoui est bientôt terminée. En première partie de mercato, le milieu de terrain algérien était annoncé en partance pour l'Olympiakos, avec qui tout était réglé... jusqu'à ce que Mehdi Bayat, inflexible, demande plus que les 7 millions d'euros mis sur la table par le club grec. À la grande déception de Titraoui, qui espérait bien décrocher son transfert estival.

L'Algérien n'aura eu qu'à patienter, et s'en réjouira probablement a posteriori, car il va désormais aller jouer la Ligue des Champions et ce pour une meilleure équipe que l'Olympiakos. C'est en effet le Racing Lens, dauphin du PSG en Ligue 1, qui rafle la mise : cette semaine, l'annonce d'un accord personnel entre Yacine Titraoui et les Sang & Or circulait dans la presse française.

Et au contraire de l'Olympiakos, Lens a désormais trouvé un accord avec le Sporting Charleroi. Selon les informations de L'Equipe, l'officialisation du transfert serait imminente et le médian algérien aurait déjà passé sa visite médicale dans le Nord de la France.

Un transfert à 8 millions d'euros pour Titraoui

Le RCSC devrait toucher environ 8 millions d'euros pour son maître à jouer, qui est arrivé en 2024 du Paradou AC contre 1,2 million et est estimé par Transfermarkt à 7 millions d'euros. Un transfert qui s'accompagne également d'un pourcentage à la revente à hauteur de 10% pour Charleroi, ce qui n'est pas un détail. En effet, Yacine Titraoui, à titre d'exemple, arrive en Picardie pour remplacer Mamadou Sangaré, qui quitte Lens pour Brentford contre 48 millions d'euros : un pourcentage sur une telle revente ferait du bien aux Zèbres.



Reste la perte sportive, sévère : Yacine Titraoui était l'un des cadres du Sporting Charleroi. La saison passée, il a passé un palier, et quitte le Mambourg sur un bilan de 74 matchs pour 7 buts ert 5 passes décisives. Sa belle saison 2025-2026 lui avait permis de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie : il n'y a cependant pas disputé une seule minute, que ce soit en poules ou en 16e de finale face à la Suisse.