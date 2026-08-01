Les Mauves seront reçus chaudement : ce qu'il faut savoir du PAOK Salonique, l'adversaire du RSC Anderlecht

Le prochain adversaire du RSC Anderlecht est donc le PAOK Salonique, l'un des clubs les plus chauds de Grèce - et donc, forcément, d'Europe. Un club endeuillé la saison passée, et qui ne dispose pas de réelle star dans son noyau... si ce n'est un ancien d'Eupen.

Le PAOK, peu de titres, mais une saison légendaire

Le club de la ville de Thessalonique, au nord de la Grèce (région dont le PAOK est le club majeur), n'a pas la riche histoire jalonnée de titres de ses rivaux athéniens comme l'Olympiakos, le Panathinaïkos ou l'AEK Athènes. Le PAOK ne compte en effet que 4 titres de champion, dont deux récents : en 2018-2019 et 2023-2024.

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Mais le titre remporté en 2018-2019 est légendaire à plus d'un titre. Cette saison-là, le PAOK l'avait en effet entamée avec un retrait de deux points sur décision de justice (nous reviendrons plus loin sur les raisons folles de cette décision). Et malgré ça, le club sera sacré champion avec 5 points d'avance sur l'Olympiakos... et terminera même la saison invaincu, tout en remportant le doublé coupe-championnat.

Ivan Savvidis, un cowboy russe pour président

Vous vous demandez certainement pourquoi le PAOK avait à l'époque subi un retrait de points, qui plus est assorti de trois matchs à huis-clos. Mais l'affaire vous dira certainement quelque chose tant elle avait marqué le football européen. En mars 2018, Ivan Savvidis avait en effet défrayé la chronique en montant sur le terrain... armé d'un pistolet, suite à une décision arbitrale qu'il juge incorrecte dans le match entre le PAOK, leader, et son poursuivant l'AEK Athènes (qui sera sacré champion).

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Dès cette saison 2017-2018, le PAOK se voit déjà infliger un retrait de trois points, qui mène au titre du rival athénien, tandis que deux points seront retirés au club pour démarrer la saison suivante. Savvidis, lui, est interdit de stade pendant trois ans. Ce n'est pas la première polémique entourant ce président sulfureux, gréco-russe et né en URSS, riche oligarque et proche de Vladimir Poutine - il a même siégé au Parlement au sein du parti du président russe.

Ancien président du FK Rostov, propriétaire du PAOK depuis 2012, Ivan Savvidis est toujours considéré comme un soutien de Vladimir Poutine, et ses avoirs en Ukraine ont été saisis par le Ministère de la justice ukrainien. Un sacré personnage, donc, mais sous la direction duquel le club de Thessalonique a remporté trois trophées...





Un public bouillant

L'identité du PAOK colle probablement assez bien à celle de ce président exubérant tant elle est tourmentée : historiquement, le club a été fondé par les Grecs ethniques vivant en Turquie et plus précisément à Constantinople/Istanbul, lors des nombreux échanges de populations ayant suivi la chute de l'empire ottoman. PAOK signifie ainsi Panthessaloníkios Athlitikós Ómilos Konstantinoupolitón, le club des "Constantinopolitains".

Si désormais, l'identité du club est plus diluée et plus forcément liée à l'ancien empire ottoman, le PAOK a conservé une fierté et une chaleur impressionnantes même pour la Grèce. Le RSC Anderlecht sera accueilli comme il se doit au stade de Toumba, l'antre du PAOK depuis 1959. Un stade moins moderne et un peu plus petit que ceux d'Athènes, mais qui s'enflammera pendant 90 minutes.

Les supporters du PAOK ont vécu la saison passée un drame qui a choqué l'Europe du football : un minivan transportant 10 supporters du club a été victime d'un grave accident de la route en Roumanie alors que les fans grecs se rendaient à Lyon pour un match d'Europa League. Sept d'entre eux seront tués, et aucun supporter grec n'assistera au match.

Pas de vraies stars, mais Anderlecht doit se méfier

L'équipe du PAOK Salonique n'est pas vraiment riche en noms ronflants, du moins pas dans la force de l'âge. On peut ainsi mentionner l'ancien international brésilien (8 caps) Taison, révélé au Shakhtar Donetsk et toujours titulaire, mais l'ailier a désormais 38 ans, même si son expérience et son talent brut restent une menace.

Les supporters d'Everton et suiveurs de la Premier League se rappelleront quant à eux de Jonjoe Kenny, tandis que le nom le plus connu du noyau, qui n'est cependant plus titulaire, est celui de Baba Rahman (32 ans), ancien latéral de Chelsea et 52 fois international ghanéen. Soualiho Meïté, ex-Zulte Waregem, est quant à lui blessé, tout comme l'attaquant russe Fedor Chalov.

Un danger n°1 passé... par l'AS Eupen

C'est peut-être des joueurs grecs du PAOK que le RSCA devra le plus se méfier : la saison passée, le meilleur buteur du club de Thessalonique était Giannis Konstantelias, et le tout grand talent grec sera certainement l'homme à suivre. Âgé de 23 ans, Konstantelias a éliminé à lui tout seul le Dynamo Kiev au tour suivant : un but et un assist lors du match aller pour une victoire 3-2, deux buts au match retour pour une nouvelle victoire 2-0.

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Si le PAOK veut se qualifier, cela passera par une bonne performance du joueur le plus cher de son noyau (22 millions selon Transfermarkt). Et dire qu'en 2022, Giannis Konstantelias était prêté... à l'AS Eupen, où il disputera 8 matchs dans l'anonymat le plus total. Depuis, il a disputé 188 matchs pour le PAOK, marqué 44 buts et délivré 26 assists, devenant au passage international grec (18 caps, 4 buts). Personne n'aurait prédit ça au Kehrweg...